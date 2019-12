Miliardový podvod. Ze součástek určených k likvidaci vyráběli iPhony

Tchajwanský server Taiwan News sice nezmiňuje počet takto podvodně zkompletovaných iPhonů, nicméně za vše mluví částka, na kterou si měli zaměstnanci továrny v čínském Čeng-čou zapojení do tohoto nelegálního počínání přijít. iPhony sestavené ze součástek, které neodpovídaly potřebné kvalitě a měly být tedy podle předpisu zlikvidovány, měly mířit k blíže neurčenému tchajwanskému obchodníkovi. Skupinka zaměstnanců si takto „přilepšila“ o zhruba 43 milionů dolarů, tedy v přepočtu o více než 983 milionů korun.

Do celé sítě měli být přitom zapojeni i výše postavení zaměstnanci. Minimálně tedy ti, kteří měli dohlížet na předepsanou likvidaci vyřazených součástek. Nejde navíc pouze o chvilkovou záležitost, podvodného počínání se totiž zaměstnanci továrny měli dopouštět poslední tři roky. Kdo vše se do něj zapojil a jak to celé fungovalo, je nyní předmětem interního vyšetřování.

O jeho zahájení informoval Foxconn v oficiálním vyjádření. V něm uvedl, že podnikl kroky, které mají vést k vyřešení tohoto problému. Více kauzu odmítl komentovat. Vyšetřováním je pověřen tým Apple Business Assurance & Audit. Podle serveru BGR měla být totiž celá záležitost odhalena právě Applem poté, co se blíže neurčený oznamovatel obrátil pravděpodobně přímo na generálního ředitele společnosti Tima Cooka.

Příliš jasno do aktuální kauzy v čínské továrně nevnesl ani tchajwanský miliardář Terry Gou, za jehož šéfování k využívání vadných součástek již docházelo. Z postu předsedy Foxconnu totiž odstoupil až začátkem letošního roku. Podotkl pouze, že ve společnosti, která zaměstnává více než milion lidí, to není překvapivé. Naznačil tím, že v takovém počtu zaměstnanců nelze předpokládat, že všichni budou vůči firmě stejně loajální. Podle některých médií ovšem současnou situaci zlehčuje.

Není to totiž poprvé, co ve Foxconnu řeší obdobný problém. Mezi roky 2013 a 2014 jeden z tehdejších manažerů továrny v čínském Šen-čenu nakradl neuvěřitelných 5 700 kusů iPhonů 5 a 5s. Zaměstnanci testovacího oddělení pomáhalo osm jeho spolupracovníků, jejichž úkolem bylo pronášet část testovaných telefonů ven z továrny. Prodejem nelegálně získaných telefonů, kdy šlo o vzorky většinou určené ke zničení, si přišli v přepočtu na téměř 40 milionů korun (více viz Největší iPhonová krádež: manažer Foxconnu ukradl mobily za 40 milionů).