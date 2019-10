Za milionový podvod proti Applu míří do vězení. Hrozí mu i vyhoštění

Quan Jiang pobývající ve Spojených státech na studentské vízum byl obviněn z nezákonného obchodování s padělaným zbožím a ze spáchání podvodu. Byl to právě on, kdo podle vyšetřovatelů vyřizoval reklamace s Applem. A to jak osobně, tak online.



Společně s Yangyangem Zhouem totiž propašovali z Číny do USA tisíce falešných iPhonů. Následně zneužili výměnný program Applu. K tomu jim stačilo tvrdit, že přístroje nejdou zapnout a jsou stále v záruce. Zaměstnanci společnosti tak neměli jak ověřit pravost zařízení, zároveň nepojali žádné podezření. Nemají-li totiž jakékoli pochybnosti, tak standardně nevyžadují doklad o koupi.

Výzva Applu, aby Jiang svého konání zanechal, přišla ovšem pozdě. Při vyšetřování totiž vyšlo najevo, že vykutálená dvojice studentů se tímto podvodem dostala k 1 493 novým iPhonům. Každý z nich za zhruba šest set dolarů (bezmála čtrnáct tisíc korun). Způsobená škoda tak podle odhadu Applu dosáhla 895,8 tisíce dolarů (zhruba 20,5 milionu korun).

Vyšetřovateli odhadovaná cena čínské kopie byla přitom pouhých třicet dolarů (690 korun). Studenti se navíc ani nenamáhali zahladit stopy – ve Zhouově bytě byla totiž při jeho zatýkání objevena spousta krabic od falešných iPhonů.

Jiang si za svou roli v propracovaném systému výměny falešných iPhonů nedávno vyslechl rozsudek. Americký federální soud jej odsoudil na tři roky vězení. Po odpykání trestu bude navíc pravděpodobně vyhoštěn z USA. Ve výsledku z toho Jiang vyšel ještě dobře, podle portálu BGR mu totiž původně hrozil až desetiletý pobyt za mřížemi.



Výsledek soudního procesu s druhým studentem není znám. Připomeňme, že Zhou se v promyšleném podvodu staral o logistickou část. Kromě vyzvedávání zásilek z Číny, které obsahovaly falešné iPhony, odesílal již vyměněné kusy zpět. Zhou byl americkým federálním soudem obviněn z nezákonného vývozu zboží.