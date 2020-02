Apple dostal pokutu za zpomalování iPhonů. Má zaplatit 25 milionů eur

Společnost Apple v prosinci 2017 potvrdila, že výkon starších iPhonů v některých případech omezovala. Zdůraznila však, že důvodem bylo prodloužení životnosti těchto přístrojů, a nikoli snaha přimět zákazníky k nákupu novějších modelů (více viz Apple záměrně zpomaluje starší iPhony. Veřejně to přiznal).

Baterie u starších telefonů podle Applu ztrácely schopnost dodávat při plném výkonu procesoru potřebnou energii, což mohlo způsobit nechtěné vypnutí přístroje.

Firma proto připravila aktualizaci operačního systému přizpůsobující výkon telefonů stavu baterie. Podle francouzského úřadu však majitelé telefonů nebyli informováni o tom, že instalace této aktualizace může jejich přístroj zpomalit.

Už zkraje roku 2018 čelil Apple kvůli zpomalování starších iPhonů desítkám žalob. Jen v Americe jich k březnu 2018 bylo nejméně 59. List The Wall Street Journal tehdy uvedl, že by mohlo jít o jeden z vůbec největších právních problémů týkajících se iPhonu od jeho představení v roce 2007. Žaloby podávali i zákazníci mimo USA, například v prosinci 2017 žalovali Apple dva Izraelci o 500 milionů šekelů, tedy v přepočtu více než tři miliardy korun (více viz Apple si zpomalováním iPhonů zadělal na problém. Čelí devíti žalobám).