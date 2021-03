Dobrá finta. Místo nefunkčního foťáku pod displejem ho ukryjí do rámečku

Výrobce OnePlus si nedávno nechal patentovat designovou metodu, jak umístit čelní selfie fotoaparát do tenkého rámečku nad displejem. Jeho řešení je údajně levnější než průstřely displeje a nová integrace fotoaparátu pod displej telefonu. Zatím je to pouze patent a na případnou praktickou ukázku si musíme počkat.

Fotoaparát z patentu OnePlusu umístěný v tenkém rámečku na nákresu serveru LetsGoDigital

Nabízí se otázka: to to nikoho jiného nenapadlo? Když se v minulosti spustila honba za co nejtenčími rámečky okolo displeje, tak by se z logiky věci měl zmenšovat i fotoaparát, aby se stále vešel a „nezacláněl“ v displeji. Realita je taková, že optika fotoaparátu a jeho snímač potřebují určité místo k tomu, aby dělaly to, co mají. Výrobci raději vymysleli způsob, jak jeho stávající rozměry napasovat do plochy displeje než se pokusit jej zmenšit.

Jediný, kdo u fotoaparát v klasickém rámečku (nikoliv výřezu či průstřelu) zůstal, je Sony, ovšem jeho modely mají přeci jen na dnešní dobu citelně širší rámeček nad displejem. OnePlus oproti tomu doufá, že kompletní hardware fotoaparátu uzpůsobí tak, aby se vešel do současných asi milimetr až dva milimetry tenkých rámečků.

Pokud se to firmě povede, možná se strhne trend čelních fotoaparátů spíše tímto směrem. Selfie foťáky integrované pod displej už sice v první generaci dorazily na trh (viz model ZTE Axon 20 5G), ovšem stále dělají kompromisy například v hustotě pixelů v místě kde je fotoaparát, aby bylo skrze ně lépe vidět. Výsledky nejsou ani v tomto případě tak dobré jako v případě klasických fotoaparátů v průstřelu či výřezu. Navíc je takové řešení i drahé na výrobu.

Poddisplejové fotoaparáty mají být ovšem jedním z hlavních trendů letošního roku. Je tak otázkou, nakolik je výrobci dovedou vylepšit a zároveň také zlevnit jejich produkci. Pokud se ovšem po nich i letos slehne zem (první vlaštovky byly očekávané už loni a předloni), je možná OnePlus na správné cestě.