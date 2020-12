Mobil s výjimečnou technologií se už prodává v Evropě. Cena není přehnaná

Značka ZTE není v Česku příliš rozšířená, aktuálně se jeho produkty na tuzemském trhu neprodávají. Přesto si je můžete objednat z evropského obchodu nebo je zakoupit třeba v Německu. Což platí i o výjimečné novince. Ta byla představená v září a už se prodává v Číně.

Z evropského obchodu produkty dorazí i do České republiky, ale v případě novinky Axon 20 5G to má háček. Zatím je jen na pozvánky, které získávají členové klubu značky. Německý obchod vás odkáže na tamní velké prodejce, kde už telefon můžete koupit, fyzicky by měl být dostupný do konce roku, respektive ve vybraných prodejnách je k mání hned.

Jenže s ohledem na současnou koronavirovou situaci si do Německa pro telefon snadno zajet nelze, takže reálnější je počkat, až bude v evropském obchodu běžně dostupný. Odhadujeme, že by to mohlo být začátkem příštího roku.

Cena je s ohledem na výjimečnost přístroje a další parametry velmi příznivá. V evropském obchodu vyjde na 449 eur, v německých obchodech je nabízený za 399 eur. To je v přepočtu 10 600, respektive necelých 12 000 korun. Německá cena tak zhruba odpovídá čínské ceně a připočtené DPH, což je obvyklý postup výrobců při tvorbě ceny čínských smartphonů.

Pokud by přístroj neměl originální displej, který ukrývá kameru a vlastně všechny čelní senzory a aparáty, tak by byl pravděpodobně o něco levnější. Ale příplatek za výjimečnou technologii považujeme za rozumný.

Je to přístroj střední třídy s opravdu velkým displejem s úhlopříčkou 6,92 palce, FHD rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz. V Evropě nabízená verze má 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti.

Přístroj podporuje 5G, tudíž má procesor Snapdragon 765G a to včetně kapalinového chlazení. Hlavní foťák má čtyři snímače, hlavní s rozlišením 64 Mpix, 8Mpix širokoúhlý a dva obvyklé v této třídě, tedy makro a pro hloubku ostrosti. Oba s rozlišením 2 Mpix.

Čelní kamera má rozlišení 32 Mpix a je schovaná pod displejem, stejně jako senzor světla, reproduktor a čtečka otisků prstů. Baterie má kapacitu 4 220 mAh a v prodeji je zatím jen černá varianta telefonu.