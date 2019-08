Apple uvede ohebné zařízení do dvou let, jenže iPhone to spíš nebude

Aktuální hvězdou stáje Samsung sice je minulý týden uvedená řada Note 10, tím nejočekávanějším počinem letošního roku navzdory kvalitám této novinky bezpochyby zůstává ohebný model Galaxy Fold. Zařízení, které Samsung v zamčených a novinářům nepřístupným vitrínách hrdě prezentoval už v únoru na barcelonském Mobile World Congress, mělo být v prodeji koncem dubna.

Jenže krátce předtím se první kusy dostaly do rukou testerům, kteří již po letmém seznámení rychle odhalili závažné neduhy konstrukce a uvedení na trh tak bylo odloženo na neurčito. Šéf firmy DJ Koh ostatně nedávno přiznal, že převratné zařízení tlačili na trh předčasně (více v článku: Uvedení revolučního modelu jsme uspěchali, přiznává vedení Samsungu).

Podle aktuálních zpráv by Galaxy Fold měl být k dostání během září. Načasování to rozhodně není náhodné, jelikož má příští měsíc svou ohebnou prvotinu uvést také Huawei. I ten svůj Mate X v Barceloně prezentoval a stejně jako Samsung datum uvedení o několik měsíců posunul. Ohebné modely chystá také Xiaomi, Motorola nebo TCL, ovšem ani jeden prvenství Samsungu se vší pravděpodobností nevezme.

Ohebný bude spíše iPad než iPhone, míní analytici

A jak do oblasti ohebných mobilních zařízení zapadá Apple? Zatím nijak, ovšem bylo by naivní se domnívat, že gigant z kalifornského Cupertina tuto revoluční techniku přehlíží a sám v budoucnu její nasazení do některé stávající, nebo zcela nové produktové linie nechystá.

Analytici z investičního domu UBS předpokládají, že bychom se s ohebným produktem z dílen Applu mohli setkat během následujících dvou let. A spíše než na příští rok svůj časový harmonogram směřují k tomu následujícímu.

Ve své analýze, kterou získala redakce zpravodajské stanice CNBC, dále uvádějí, že Apple ohebným displejem vybaví spíše iPad nežli iPhone.

Hlavním problémem rychlejší penetrace ohebných displejů do nejrůznějších zařízení samozřejmě zůstává vysoká cena těchto obrazovek.

V průzkumu banky UBS více než třetina dotázaných uvedla, že má poměrně velký zájem o koupi ohebného smartphonu. A zatímco uživatelé zařízení ostatních značek uvedli jako snesitelnou přirážku za tento typ displeje 400 až 500 USD (9 200 až 11 500 Kč), příznivci Applu by byli ochotni za takové zařízení oproti běžnému připlatit i více než 600 dolarů (13 800 korun a víc).

V každém případě platí, že Galaxy Fold ani Mate X rozhodně nebudou zařízení pro každého. Za neotřelou techniku si totiž výrobci nechají pořádně zaplatit. Samsung měl stát původně v přepočtu 45 tisíc (provedené konstrukční změny jej mohou zdražit), ohebný huawei dokonce okolo 60 tisíc korun.

Analytik Kuo zatím ohebný iPhone nebo iPad nezmiňuje

Teprve další vývoj ukáže, zda byla studie analytiků z UBS ohledně ohebného zařízení Applu předpovědí, nebo pouhou spekulací.

Názor investiční banky totiž nemá takovou relevanci, jakou mají předpovědi analytika Ming-Chi Kuoa, který je v oblasti dění v Applu uznávaným insiderem. K možnému vývoji ohebného zařízení se ve svých zprávách zatím nevyjádřil.

Redaktor serveru VentureBeat Jeremy Horwitz je pak k brzkému uvedení takového zařízení s logem Applu skeptický a odkazuje právě na problematický Galaxy Fold, který měl být technologickou hvězdou letošního jara, namísto toho je dosud vnímán jako selhání.