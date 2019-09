iPhony budou vypadat jinak. Nejdřív však přijde levný model

Apple je jediným výrobcem, který si dovolí design telefonů nechat roky prakticky totožný. Z podoby historicky prvního modelu čerpaly následující dvě generace a zcela nový vzhled nastolil až iPhone 4 v roce 2010. Tvar cihličky se zaoblenými hranami následně vydržel další tři roky, byť v roce 2012 u modelu 5 vlivem většího displej mírně narostla do výšky.

Následoval rok 2014 a tandem iPhonů 6 a jimi definovaný design k uživatelům s drobnými odchylkami opět promlouval další tři generace. Posledními typy klasického designu s home tlačítkem pod displejem byly iPhone 8 a 8 Plus z roku 2017. Tuto dvojici doplnila přelomová „desítka“, z níž designově vycházejí i nové jedenáctky.

Pro příští generaci iPhonů Apple podle analytika Kuoa připraví zcela nový kabátek a přibude i zásadní prvek výbavy. Bude jím modem s podporou standardu 5G, který nově představené kolekci 11 chybí. A to navzdory tomu, že hlavní rivalové Applu v podobě Samsungu a Huaweie už telefony vyhovující normě 5G několik měsíců nabízejí.

Kuo zmiňuje také vylepšený fotoaparát, lepší možnosti fotografovaní jsou však u každé nové generace (nejen iPhonů) naprostou samozřejmostí. Dřívější predikce v tomto směru zmiňovaly nasazení ToF senzorů také u hlavního fotoaparátu. U aktuálních modelů Apple takový snímač využívá k prostorovému snímání obličeje a následnému odemčení systému v případě shody s předtím načteným skenem (více v článku: Za rok dostanou iPhony nejnovější technologii. Apple proto koupil firmu).

Podrobnosti o připravovaném novém designu iPhonů jsou samozřejmě značně kusé, Kuo již dříve naznačil, že spolu s inovovaným vzhledem Apple přistoupí i ke změně velikostí dvou topmodelů. Nástupce současného 11 Pro by měl mít namísto 5,8palcového displeje obrazovku úhlopříčky 5,4 palce. Panel následovníka 11 Pro Max se má naopak zvětšit, namísto současných 6,5 palce má dostat 6,7palcovou zobrazovací jednotku.

Další novinkou příští edice iPhonů má být návrat snímaní otisků prstů. Nikoli však pomocí již překonaného kapacitního typu v podobě tlačítka, ale v displeji integrovaného optického snímače. Takový typ používají někteří čínští výrobci už více než rok, Samsung letos na jaře u řady Galaxy S10 využil dosud nejmodernějšího ultrazvukového typu z dílen Qualcommu.

Zvrátí Apple klesající prodeje novým levným iPhonem?

Není žádnou novinkou, že prodeje iPhonů v poslední době klesají. Problémy má Apple zejména v Číně, ale nedaří se mu ani v Indii, kde přistoupil k razantní slevě modelu XR. Namísto původních 76 900 rupií zájemci k nákupu potřebují jen 59 tisíc, což je v porovnání s technicky srovnatelnou konkurencí stále příliš. Tržní podíl v zemi podle IDC ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl pod dvě procenta. Na špici je Xiaomi s 28 procenty, následované Samsungem s pětadvacetiprocentním tržním podílem.

Uvedená čísla jasně ukazují, že slevy nebo podpůrné prvky prodeje (výkup starého při nákupu nového) nejsou pro významné zvýšení odbytu dostatečně silnými nástroji. Zlomovým může být leda uvedení cenově skutečně dostupného modelu, byť se starším hardwarem.

Apple si sice může iPhone 11 nazývat jako cenově dostupný, jenže takový přívlastek lze použít pouze z pohledu nabídky kalifornské společnosti. Srovnáním především s čínskou konkurencí, která umí technicky vyspělejší přístroje za nižší ceny, takové označení obstát nemůže.

Deník Nikkei v minulých dnech přinesl nové informace ohledně již mnohokrát spekulovaného levného iPhonu, který by mohl nahradit již nedostupný model SE. Takový by prý mohl být uveden na jaře příštího roku. Tehdy se očekává útlum prodejů nových modelů a levný typ by v dané chvíli mohl odbyt celosvětově lidově řečeno nakopnout.

Totéž se před lety podařilo iPhonu SE. V roce 2016 (uveden byl v dubnu) podle společnosti Yuanta Investment Consulting prodeje dosáhly asi 30 milionů kusů, v následujících dvou letech to bylo okolo 10 milionů. V roce 2016 Apple prodal celkem 211 milionů iPhonů a průměrně každý sedmý byl SE. To není nijak zanedbatelný podíl.

Příští levný iPhone má být alternativou ke smartphonům střední a vyšší třídy z dílen Samsungu, Huaweie, Viva a Oppa. Konkurovat by měl také odlehčeným verzím pixelů od Googlu. Taktika, kdy firma vedle špičkových modelů Pixel 3/3 XL uvedla i levnější Pixel 3A, jej totiž na americkém trhu vynesla na páté místo.

Nový levný iPhone by měl mít 4,7palcový displej typu LCD, které má z větší části dodat dosavadní partner Japan Display. Toho letos klesající poptávka ze strany Applu, který přechází na OLED panely, dostala do tíživé finanční situace. Část dodávek má zajistit jihokorejské LG.

Další parametry výbavy zatím nejsou známy. Je pravděpodobné, že telefon bude některé prvky (čipová sada, fotoaparát) sdílet se svými vybavenějšími sourozenci. Apple tento recept použil u několikrát zmíněného iPhonu SE.

V malém balení měl výkon větších a dražších sourozenců řady 6s a sdílel s nimi i fotomodul. Ten zajistil vysokou kvalitu pořízených momentek a videí, procesor stejné generace pak jistotu kompatibility nových verzí iOS po stejnou dobu jako u dražších modelů 6s.