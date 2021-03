Takto by dnes mohl vypadat legendární iPhone 4. Skoro nepoznáte rozdíl

Apple v roce 2010 představil iPhone, jehož design se zásadně odlišoval od prvních třech generací. Původní oblé tvary byly nahrazeny plochými boky a místo plastu se na zádech usídlilo sklo. Šlo tak o první smartphone, u kterého nebylo sklo výsadou pouze čelní plochy. Telefon díky tomu vypadal luxusně, jenže použití jiného materiálu na zádech bylo patrné i na hmotnosti. A pak tu bylo asi nejzásadnější úskalí: výrazně vyšší náchylnost na poškození.

Pro společnost šlo, co se pojetí boků telefonu týče, patrně o tak zásadní designovou změnu, že ji po letech propsala do aktuální čtrnácté generace iPhonu. Až do předloňska Apple vycházel z modelu z roku 2014, iPhone 6 tehdy zavedl zaoblené boky.

Ty převzalo celkem pět následujících generací. Tedy i výroční iPhone X, ze kterého předposlední dvě generace iPhonu (Xs a 11) přímo vycházejí. Co se týče skleněných zad použitých poprvé u iPhonu 4, tak k těm se Apple vrátil už v roce 2017, kromě zmíněného výročního modelu je měly i modely 8 a 8 Plus.

Grafický designér Jermaine Smit vystupující pod pseudonymem Concept Creator si položil otázku, jak by kdysi po stránce designu přelomový iPhone vypadal v současnosti. Svou vizi zhmotnil pro nizozemský portál LetsGoDigital v podobě konceptu iPhone 4 2022.

Musel přitom zohlednit pár inovací, které za více než deset let smartphony proměnily. Jiné ovšem patrně ve snaze zachovat blízkou příbuznost s původní „čtyřkou“ zcela ignoroval.



Na první pohled je inspirace s dnes již jedenáct let starým iPhonem zjevná. Ploché boky s typickými předěly kvůli prostupu signálu či charakteristická kruhová tlačítka pro ovládání hlasitosti nelze přehlédnout. A pak samozřejmě skleněná záda s kontrastním stříbrným logem Applu. Na nich zaujme ještě jeden prvek, který není pro současné smartphony příliš charakteristický.

Řeč je o fotoaparátu. Nebo spíše o počtu snímačů. Smit v tomto případě zcela ignoroval trendy, namísto početné sestavy vycházející z aktuálních verzí iPhonu u konceptu použil jeden jediný fotoaparát. Není pochyb, že by disponoval vyšším rozlišením než u původní „čtyřky“, v jejímž případě si uživatel musel vystačit s 5Mpix senzorem. Zajímavostí je i fakt, že

iPhone 4 2022 by měl stejné rozměry jako původní „čtyřka“, byl by tedy příjemně kompaktní.



V případě čelní strany vzal autor konceptu nové trendy v potaz. Displej zabírá téměř celou její plochu, rámečky jsou minimální. Rozlišení by bylo bezesporu výrazně vyšší než u původního iPhonu 4, jehož 3,5" displej měl rozlišení jen 640 x 960 pixelů. Oproti němu koncept postrádá také tehdy charakteristické kruhové Home tlačítko. Čtečku otisků prstů, která se poprvé objevila u dva roky mladšího modelu 5s, se Smit rozhodl umístit přímo do displeje.

Kromě chybějícího kruhového tlačítka zaujme i absence výřezu displeje pro čelní fotoaparát charakteristická pro poslední čtyři generace iPhonu. Selfie snímač se stejně jako výše zmíněná čtečka otisků nachází pod displejem. Obměnou prošel i dobíjecí konektor, kdy namísto původního 30pinového je použit novější a stále aktuální Lightning port.