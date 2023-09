Kde se k tomu čipu dostali? Nedůležitá novinka Huaweie vzbudila pozdvižení

Nový Huawei Mate 60 Pro jsme vám představili v tomto článku. Přístroj nejvyšší třídy tradičně sází na špičkový fotoaparát, v tomto směru americké sankce na výsledek vliv nemají. Ač jinak výrobce u novinky uvádí všechny parametry, tak v případě procesoru není na jeho čínském webu ani čárka. Chybí i informace o podpoře mobilních sítí.

Nejprve je nutno vysvětlit, že americké sankce od roku 2019 mají na produkci Huaweie značný vliv. Nejprve americká administrativa neumožnila Huaweii používat třeba funkce Googlu, následně se přidala i omezení na hardware. V principu, až na povolené výjimky nesmí Huawei používat vybrané komponenty a služby, které pochází od amerických firem, nebo na ně americké společnosti drží patentová práva. Celý balík sankcí je poměrně komplikovaný.

Služby Googlu výrazně omezují využití smartphonů Huawei na globálních trzích mimo Čínu. Tam je to bezpředmětný zákaz, služby Googlu tam stejně nefungují. Huawei navíc vytvořil vlastní operační systém Harmony a vlastní aplikační obchod. Mimo Čínu však mají jeho přístroje stále Android, ale jeho aplikační obchod musí zákazníci využívat i zde, k mnoha západním aplikacím se však nedostanou.

Větší problém jsou hardwarové zákazy a tím nejzásadnějším jsou procesory. Huawei používal vlastní čipy Kirin (od divize HiSilicon), které mu vyráběla tchajwanská společnost TSMC s využitím západních technologií. Jenže to embargo zakázalo. Huawei dostal výjimku na používání amerických čipů Qualcomm, které doposud ve svých modelech používal. Jenže i čipy standardně s podporou 5G musely mít nejmodernější sítě zamknuté. a to je problém i na domácím čínském trhu, kde je dnes 5G naprosto samozřejmé a vlastně úplně nezbytné.

Bez 5G tak Huawei sice telefony vyráběl, ale nebyl příliš konkurenceschopný ani na domácím trhu, natož ve světě, kde musel dodržovat další omezení. Netajil se ani použitým procesorem i s dodatkem, že podporuje jen 4G sítě. U novinky se však zřejmě záměrně informací o čipu vyhnul.

Podle všeho Mate 60 Pro pohání procesor vlastní konstrukce Kirin. Buď je to Kirin 9000 nebo 9000S, záleží na zdroji, zřejmě je to druhá možnost. Samotný Kirin 9000 je procesor koncepčně z roku 2020, tedy již z dob embarga. Dodejme, že to byly poslední čipy s podporou 5G, které Huawei vytvořil a 5G podporovaly už čipy Kirin předchozí generace. Před platností embarga si je nechal Huawei vyrábět do zásoby.

Zahraniční média uvádí, že Kirin 9000S je upravená verze starého čipu, ale již vyráběná přímo v Číně vlastním výrobním procesem. Ovšem zřejmě bez podpory 5G, takže nic zásadního na první pohled pro Huawei neřeší. Agentura Reuters cituje kanadskou analytickou společnost TechInsights, podle které čipy vyrábí čínská společnost SMIC.

SMIC je částečně státem vlastněný výrobce čipů, v rámci pevninské Číny s nejmodernějšími technologiemi. Do amerického embarga využíval západní výrobní technologie. Ještě před začátkem embarga chtěl koupit od nizozemské společnosti ASML Holding výrobní technologie pro pokročilejší čipy, ale obchod byl zastaven.

SMIC nedokázal konkurovat TSMC a Samsungu, kteří zvládají nejmodernější 4nm procesy, dlouhodobě byl jeho maximem 14nm výrobní proces. Což vlastně bylo i jedním z účelů amerického embarga, aby čínské společnosti nedokázaly vyrábět nejmodernější čipy a Čína musela být závislá na regulovaném dovozu.

Jenže jak uvádí Reuters, tak Kirin 9000(S) by měl vyrábět SMIC 7nm technologií. Vlastní technologií. Což podle agentury vzbudilo v americké administrativě pozdvižení a debatu o možném zpřísnění sankcí. TechInsights zmiňuje možnost, že SMICu se podařilo upravit stroje od nizozemské společnosti ASML, které nepodléhají embargu, protože neumožňují standardně vyrábět čipy nejmodernějšími technologiemi. Jenže po úpravě toho zřejmě schopné jsou.

Jiní analytici, například společnost Jefferies zmiňují možnost, že Huawei odkoupil technologie od SMICu a čipy vyrábí sám. Což však není podstatné, ale zatajování vlastní existence čipu výrobcem naznačuje, že sám Huawei má zájem o zachování tajemství.

Tilly Zhang, analytik společnosti Gavekal Dragonomics ovšem říká, že tento na první pohled značný úspěch čínských technologií je nutné bagatelizovat. Výrobní proces má totiž podle něj do dokonalosti hodně daleko. Výtěžnost čipů z waferu se totiž pohybuje okolo 20 až 50 procent, přičemž u konkurence to je 90 a více procent. Vysoká zmetkovitost dělá výrobu finančně neefektivní a pokud by měl Huawei prodávat telefon s tímto čipem za reálné náklady, byl by neprodejný.

Jenže pro Čínu a Huawei to jsou zřejmě nepodstatné náklady, které se daří eliminovat dotacemi nebo jiným financováním. V každém případě analytici predikují, že tímto výrobním procesem lze ročně vyrobit dva až čtyři miliony čipů, což je v globálním mobilním byznysu zanedbatelné množství. Ostatní čínské značky tak jistě zůstanou u procesorů známých výrobců, na ně se embargo nevztahuje. Alespoň zatím, ale to se také může změnit. Nový Huawei Mate 60 Pro tak může být přelomovým přístrojem, který může výrazně změnit trh. Ač sám o sobě to nijak významný přístroj není.