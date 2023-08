Zajímavá rarita. Nový huawei má exotický procesor a satelitní volání

Huawei pod americkým embargem má produkci smartphonů docela komplikovanou. Trvá to už několik let a podmínky se průběžně měnily. Aktuálně platí, že jeho přístroje nemohou mít služby Googlu a také nemohou podporovat 5G. První zákaz je problémem jen na globálních trzích, v Číně služby Googlu stejně nefungují a Huawei doma už delší dobu používá vlastní operační systém Harmony.

Druhý problém je zásadnější, tíží i čínské zákazníky. Telefony Huawei nemohou podporovat sítě 5G, které jsou v Číně značně rozšířené a telefony bez 5G ostatní výrobci už v podstatě nenabízejí. Huaweii nic jiného nezbývá a kompenzuje to jinými funkcemi. Několik posledních modelů značky používalo americké čipy Snapdragon od Qualcommu se zamknutým 5G. S novým modelem Mate 60 Pro je to však jiné.

Ve specifikacích výrobce procesor vůbec nezmiňuje, a to prakticky na všech stránkách, které se telefonu věnují, včetně čínského firemního obchodu. Dost možná je to záměr, aby Huawei neupozorňoval na použitý procesor Kirin 9000S. Což je sice nový čip, ale žádný výkonový přeborník to není. Kiriny byly ve své době silnou konkurencí pro nejvýkonnější čipy na trhu, ale embargo jejich rozvoj podstatně utnulo.

Čip by měl mít 12 jader, což je o hodně víc, než je dnes osm jader u špičkových snapdragonů nebo čipů Dimensity od MediaTeku. Chystaný Exynos 2400 od Samsungu by měl mít deset jader. Kirin 9000S je vyráběný 5nm technologií, tedy docela moderním procesem, nikoliv však nejvyšším. V syntetickém testu AnTuTu by měl podávat výkon někde nad hranicí 600 000 bodů, což jej řadí do střední třídy.

Na druhou stranu Mate 60 Pro umožní satelitní komunikaci včetně obousměrného volání. Což je specialita Huaweie, která je však dostupná jen na území Číny. Paměťová sestava obsahuje vždy 12 GB operační paměti a podle verze 256 až 1 TB uživatelského místa. Dnes raritou je v této kategorii podpora paměťových karet. Jsou to však poměrně drahé karty NM Huaweie, a to do velikosti 256 GB. Displej LTPO OLED má adaptivní obnovovací frekvenci 1 až 120 Hz, úhlopříčku 6,82 palce a rozlišení 1,5K.

Parádní je sestava fotoaparátů. Hlavní snímač s rozlišením 50 Mpix má variabilní clonu f/1,4 až f/4,0, má laserové ostření a optickou stabilizaci. Tou disponuje i periskopický teleobjektiv s rozlišením snímače 48 Mpix a 3,5násobným přiblížením. Třetí objektiv je širokoúhlý s rozlišením snímače 12 Mpix. Vpředu je pak 13Mpix snímač a 3D ToF senzor. Telefon je odolný podle normy IP68.

Design je docela decentní. Na první pohled zaujmou tenké rámečky, samotný displej je mírně zahnutý do všech stran. Zadní partie pak odpovídají jiným nedávným modelům značky. Zajímavostí je trojitý průstřel displeje, což nepůsobí zrovna esteticky. Huawei Mate 60 Pro, který bude v prodeji ve čtyřech barevných variantách, není vůbec levným telefonem. Na čínském trhu je zatím k dispozici (v předprodeji) jediná verze s 512 GB uživatelského místa. V přepočtu vyjde na 21 500 Kč. Huawei bude nové produkty v Evropě představovat v září, těžko odhadnout, jestli mezi nimi bude i tento telefon.