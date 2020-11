Qualcomm dostal výjimku, může dodávat čipy pro Huawei. Ale ne ty s 5G

V pátek 13. listopadu dostal podle agentury Reuters Qualcomm výjimku, která mu i přes trvající americká embarga vůči Huawei umožňuje této čínské společnosti dodávat některé komponenty. „Získali jsme licenci pro několik našich produktů, včetně některých 4G produktů,“ řekla tisková mluvčí Qualcommu Reuters.

Qualcomm a s ním i další američtí dodavatelé přitom s Huawei nesměli obchodovat od zpřísnění sankcí vůči čínské firmě letos v září. Tehdy ke stávajícím omezením, která se vztahovala (a nadále vztahují) například na dodávku služeb a aplikací Googlu, přibyla i omezení, která Huawei znemožnila nakupovat čipy a další komponenty od amerických firem.

Už v květnu byl přitom Huawei fakticky odříznut od dodávek vyspělých čipů i vlastního návrhu. Důvodem je totiž fakt, že sankce zakazují i použití amerických technologií pro výrobu čipů dodávaných Huawei. A Huawei si sice vlastní čipy Kirin vyvíjí sám, nicméně jejich výrobu svěřoval externím dodavatelům, kteří ovšem ve výrobě používají právě ony teď pro Huawei zakázané americké technologie.

Nové objednávky na procesory Kirin i na další čipy tak přestala od Huawei přijímat například tchajwanská společnost TSMC, jeden z nejvyspělejších a největších světových výrobců čipů. TSMC vyráběla především špičkové čipy Kirin. To bude pro Huawei v budoucnu znamenat citelný výpadek. Firma sice nakoupila své čipy do zásoby, ale tyto zásoby dříve či později dojdou. Podle analytiků by se tak mohlo stát už zkraje příštího roku.

Náhradu za ně přitom snadno najít nemohl. Kromě Huawei totiž podobně výkonné špičkové čipy vyrábí jen Samsung a právě Qualcomm, které se ale obě doposud musely řídit právě americkými zákazy obchodování a výroby pomocí amerických technologií. Qualcomm ovšem teď dostal výjimku, nicméně ta se netýká nejmodernějších 5G čipů a tak je otázkou, jak situace Huawei pomůže.

Navíc není vlastně jasné, co konkrétně může Qualcomm čínské firmě dodávat. Firma sama odmítla konkretizovat, které výrobky smí Huawei dodávat, mluvčí jen potvrdila, že jsou to komponenty pro mobilní zařízení. Nespecifikovala však, zda například může Huawei firma dodávat třeba i své aktuální nejmodernější čipy, které by byly zbaveny podpory 5G. Taková úprava není nereálná, na druhou stranu se jeví jako nepravděpodobná. Huawei tak nejspíš bude moci odebírat starší čipsety, jako například Snapdragon 855, nebo některé letošní čipy střední třídy, které podporu 5G nemají (třeba Snapdragon 732G).

Pro špičkové smartphony ale ani čipy od Qualcommu pro Huawei kvůli zákazu 5G nepředstavují řešení nastalé situace. Na druhou stranu Huawei čipy Qualcommu v minulosti používal minimálně a dával je především do svých modelů nižších tříd, kde by se stále ještě zákazníci bez podpory 5G mohli bez problémů obejít. Čipy pro telefony nižších tříd ovšem dovede Huawei nakupovat i od jiných dodavatelů, na které se americké sankce nevztahují a tudíž výjimka pro Qualcomm firmě situaci usnadňuje jen mírně.