Huawei uzavřel tajnou dohodu s čínskou vládou, tvrdí britští poslanci

Obranný výbor britské dolní sněmovny podle agentury Reuters doplnil, že má pro své tvrzení „jasné důkazy“. Podrobnosti k údajným vazbám Huaweie a Pekingu nicméně neposkytl, uvedl ovšem, že viděl jasné důkazy tajných dohod firmy s „aparátem čínské komunistické strany“.

Huawei tvrzení britských poslanců odmítl a označil jej za „bezdůvodné obvinění“. „Je založené spíše na názorech než na faktech,“ uvedla v reakci čínská společnost.



Vláda premiéra Borise Johnsona letos v červenci zakázala mobilním operátorům, aby po konci letošního roku využívali při výstavbě telekomunikačních sítí páté generace (5G) technologie firmy Huawei. Pokud některé komponenty už dříve využili, musejí je do roku 2027 odstranit (více viz Evropa začíná vytlačovat Huawei jako USA. Pro firmu to jsou zlé zprávy).

Podle sněmovního výboru ovšem vzhledem k důkazům, které viděl, bude nejspíš třeba lhůtu pro odstranění komponentů zkrátit. Navrhl rok 2025.



„Západ se musí naléhavě spojit, aby pokročil ve snaze vytvořit protiváhu čínské technologické dominanci,“ uvedl předseda obranného výboru Tobias Ellwood. „Nesmíme se vzdát národní bezpečnosti výměnou za krátkodobý technologický rozvoj,“ vyzval.

Proti podílu firmy Huawei na budování sítí 5G se dlouhodobě staví především Spojené státy. Podle nich firma představuje bezpečnostní hrozbu, neboť ji Peking využívá ke špionáži. Čína toto obvinění odmítá. Americký prezident Donald Trump tlačí na americké spojence, aby Huawei z výstavby sítí 5G vyloučili (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže).