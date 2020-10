Je to problém pro Google? Huawei bude nabízet svůj systém konkurenci

Kdyby nebylo amerických sankcí, asi by dnes neexistoval konkurenční operační systém Harmony OS. Respektive, Huawei na něm pracoval už dříve, ale pravděpodobně by nepostupoval tak rychle. Teď má verzi vhodnou do různých chytrých přístrojů a zhruba za rok by se mohl objevit i v telefonech.

Jak známo, americké embargo na Huawei znamená pro firmu problémy s dodávkou komponentů pro výrobu smartphonů, ale především nemožnost využívat služby Googlu. To v podstatě diskvalifikuje přístroje Huaweie i Honoru z trhů mimo Čínu.

Přímo v Číně embargo na služby Googlu podstatné není. Důvod je prostý, nefungují tam, v podstatě jsou tam zakázané, takže je logicky nikdo nepoužívá. Takže sice všechny mobily pro čínský trh s výjimkou Applu využívají Android, ale Google z toho nic podstatného nemá.

Proto zatím embargo nemělo na prodeje Huaweie v Číně vliv, respektive spíš opačný efekt, Huawei obsadil už skoro polovinu tamního trhu, což je extrémní dominance. Otázkou je, co s tím udělá embargo na součástky, ale to teď nechme stranou.

Huawei na problémy samozřejmě reagoval rychle a nečekal, až bude jeho vlastní operační systém hotový. Takže i v Česku mají zákazníci k dispozici jeho služby v čele s aplikačním obchodem AppGallery. Ten se stále rozrůstá, ovšem klíčové aplikace, které používá většina zákazníků, v něm nejsou. Samozřejmě to platí pro nástroje Googlu, tedy YouTube, mapy, Gmail atd. A není tam ani Facebook, Instagram a další.

Ano, jde to obejít a aplikace stáhnout, samotný Huawei proto nabízí nástroj Petal Search, ale není to ani pohodlné, ani praktické. Navíc mnohdy s nejistým výsledkem, hlavně při aktualizacích a zabezpečení.

Nyní tedy přijde vlastní operační systém Harmony. Vypadá dobře a vlastně na první pohled se nijak zásadně od Androidu neliší. Ani není důvod, základní design systémů je podobný, na experimenty není prostor. Lze očekávat, že služby Huaweie budou do systému dobře zakomponované a celek bude dobře odladěný.

Pro běžnou práci to může být fajn systém. Pokud tedy nebudete potřebovat YouTube, mapy Googlu, Facebook a tak dále. S aplikacemi se totiž nic nezmění, opět je tu vlastní obchod AppGallery. Ne že by je tam Huawei nechtěl a ne že by tam nechtěly být samotné aplikace, respektive že by je tam nechtěly mít jejich mateřské firmy. Jenže je tu stále embargo.

Mimo Čínu tak nový operační systém Harmony OS nic neřeší. V rámci Číny, která je, jak již bylo uvedeno, už dávno světem sám pro sebe, může Harmony OS uspět, proč ne. Pro zákazníky se tam vlastně mnoho nezmění. A systém může prorazit i u konkurence, Huawei už oznámil, že jí ho nabídne.

Kdo by mohl mít zájem, je otázkou. Pokud bude politický zájem, mohou ho pro čínský trh převzít všechny významné značky, tedy Oppo, Xiaomi, Vivo, TCL, Lenovo a další. Pro export je ovšem opět k ničemu, protože je velmi pravděpodobné, že americké embargo by se vztahovalo i na systém od Huaweie, ač by byl nainstalovaný na telefonech jiných značek, které mohou služby Googlu používat bez problémů. Což jsou vlastně všechny kromě Huaweie a Honoru.

Podtrženo a sečteno, sami jsme na nový systém Huaweie zvědaví, může nabídnout zajímavé funkce (což ostatně už výrobce oznámil – třeba sdílení obsahu mezi přístroji, sdílení obrazovek, propojení všech zařízení ekosystému). V mobilech bude až za rok, teď je k dispozici verze pro jiná zařízení: hodinky, televize, chytrá domácnost.

Ale zásadní změna na trhu to nebude. Karty v ruce nedrží Huawei, ale americká administrativa. Pokud by ta embargo ukončila, tak by Huawei mohl dál pokračovat s Androidem. Ale je možné, že pro čínskou značku už není cesty zpět.