Huawei možná prolomí tabu. Část problémů vyřeší čínskými čipy

Od roku 2019 řeší Huawei poměrně zásadní problémy se svými smartphony. Americké embargo znemožnilo firmě používat některé americké technologie a patenty. V praxi to znamená, že smartphony Huawei nemohou mít integrované služby Googlu, což z nich dělá mimo Čínu obtížně prodejné zboží, ač samotný hardware je špičkový. Přesto Huawei uvádí stále nové modely a také je prodává, a to i na českém trhu.

Problémy však značka má i doma v Číně. Tam sice absence služeb Googlu nevadí, v Číně se nepoužívají, stejně jako jiné aplikace. Jenže doma Huawei řeší jiný problém. Jeho telefony nesmějí mít 5G čipy postavené na západních technologiích. Výsledkem je, že telefony této značky sice používají americké procesory Snapdragon (to jim bylo umožněno), ale jen bez 5G. To musí být v procesoru zamknuté.

Jenže čínský trh dnes vyžaduje téměř výhradně přístroje s 5G, takže smartphony Huawei jsou obtížně prodejné i na domácím trhu. Velmi krkolomným řešením byly přídavné moduly s 5G modemem, ale to není nic pro běžného zákazníka.

Podle agentury Reuters by se však tento problém možná podařilo vyřešit. Huawei se totiž domluvil s čínskou společností SMIC, která by měla vyrábět jím navržené 5G čipy. Tím by se společnosti podařilo obejít americké sankce. Embargo se totiž vztahuje na výrobní procesy společností TSMC a Samsung. A nikdo jiný zatím procesory s 5G modemy vyrábět nedokáže.

Huawei si však připravil vlastní proces návrhu čipů (EDA), na který se embargo nevztahuje a SMIC pak zajišťuje samotnou výrobu svým procesem označeným N+1. Výrobní proces je 7nm, tedy o zhruba dvě až tři generace starší, než jakými jsou vyráběné současné 5G čipy u TSMC nebo Samsungu. Podle Reuters je problém i v chybovosti výroby u SMIC, použitelná je zhruba jen polovina vyrobených čipů.

Kapacita výroby je tak omezená, zhruba na dva až čtyři miliony kusů ročně, výhledově 10 milionů kusů. Což je docela málo, ale pro Huawei by to stále byl zásadní posun v případě domácího trhu. Navíc je to i zdvižený prst pro zbytek světa. Doposud SMIC dokázal produkovat čipy jen s poměrně zastaralými parametry, zhruba na úrovni laciných mobilních procesorů pro low-endové telefony. Funkční technologie pro 5G čipy posouvá výrobce mnohem dál a určitě to není konec vývoje. Za několik let to může být plnohodnotná konkurence západním technologiím a zavedeným výrobcům.