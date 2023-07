Spor o EU Toolbox k 5G trvá. Některé země chtějí o sítích rozhodnout samy

Postup Komise nepadl na úrodnou půdu v Rakousku ani Polsku a kritizuje jej i největší evropský operátor, německý Deutsche Telekom. Jejich tlak může do značné míry zkomplikovat snahy Evropské komise o co nejširší implementace pravidel obsažených v EU Toolboxu pro kybernetickou bezpečnost 5G sítí.

Eurokomisař pro vnitřní obchod Thierry Breton se proti čínským technologickým společnostem Huawei a ZTE vymezil ve svém projevu v polovině června. Zároveň zkritizoval přístup vlád členských států, které podle něj nedostatečně reflektují fakt, že čínské součástky představují bezpečnostní riziko.

„Mohu jen zdůraznit důležitost toho, aby byl urychlen proces nahrazování rizikových dodavatelů pro 5G sítě. Zároveň jsem připomněl operátorům, že nastal čas se tímto tématem vážně zabývat,“ prohlásil komisař. Breton tak reagoval na ve stejný den zveřejněnou zprávu o pokroku v implementaci EU Toolboxu k 5G kybernetické bezpečnosti, což je balík pravidel, kterými by se měly členské státy podle Komise ideálně řídit. Právě z něj vyvěrá možnost označit některé dodavatele technologií jako „vysoce rizikové“, k čemuž Komise národní vlády svým vyjádřením vyzývá.

Několik zemí se rozhodlo postupovat přísně

Z hodnotící zprávy vyplývá, že přísná pravidla v souladu s EU Toolboxem přijalo prozatím šest zemí, například Estonsko, Litva a Lotyšsko. Vůbec nejpřísnější pravidla má pak Švédsko, které využilo možnosti operátorům výslovně zakázat komponenty od čínských technologických společností Huawei a ZTE.

Aplikují tak strategický přístup tzv. de-coupling, který by měl vést k tomu, že se státy odstřihnou od čínských dodavatelů a technologií úplně. V praxi se ale mezi členskými státy častěji setkáváme se strategií tzv. de-riskingu. Ten spočívá v postupném snižování rizik zejména v kritických částech 5G infrastruktury, nikoliv plošný zákaz. Proti označení firem Huawei a ZTE za vysoce rizikové se ohradili politici či telekomunikační operátoři z Německa, Rakouska i Polska.

S postojem Komise nesouhlasí například Deutsche Telekom, který je největším operátorem v Evropě. Německý operátor již v minulosti odstranil součástky od čínských dodavatelů z kritického jádra sítě, což je přístup, který aplikují i další operátoři v jiných evropských zemích. Své sítě pak označuje za „naprosto bezpečné“ i při využití technologií od Huawei.

„Do živých systémů nejsou instalovány žádné aktualizace, jejichž funkčnost a bezpečnost by předtím nebyla důsledně ověřena v testovacím prostředí,“ zdůraznil Stephan Broszio, tiskový mluvčí Deutsche Telekomu, pro německý portál Golem.de. Vzdálený přístup do sítě je podle něj prakticky nemožný – i v případě, že jsou v ní využity komponenty od zahraničních dodavatelů.

Zpřetrhání vazeb s firmami Huawei a ZTE by navíc podle Hötgesse mohlo ohrozit i mezinárodní obchod. „Máme povinnost udržovat vzájemné závislosti mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími. Pokud zakážeme čínskou anténu, bude to mít dopad na další odvětví, jejichž představitelé se momentálně snaží prodat své produkty právě do Číny,“ demonstroval na příkladu Německa.

V České republice je tato debata stále vedena a prozatím není jasné, k jaké koncepci se vláda připojí.

Operátoři jsou připraveni pohotově reagovat

Podobně se k situaci staví v Rakousku. „Nevidím k tomu žádný důvod,“ reagoval na otázku, zda by měly být čínské společnosti označeny za „vysoce rizikové“ dodavatele, ředitel rakouského regulačního úřadu RTR Klaus M. Steinmaurer. Dodal, že pokud by se tato hodnocení oficiálně změnila, je RTR připravena adekvátně a pohotově reagovat. V podobném duchu reagoval i státní tajemník pro digitalizaci Florian Tursky (ÖVP) s tím, že žádný formální zákaz prozatím neexistuje, a tudíž je jen na zvážení operátorů, zda budou s výše zmíněnými firmami nadále spolupracovat.

Velmi ostrá kritika na adresu Evropské komise a komisaře Thierryho Bretona přišla z Polska. Tamní ministr pro digitalizaci Janusz Cieszyński (PiS) v rozhovoru pro polský Business Insider kritizoval zejména fakt, že podle něj Komise v tomto případě překračuje svou pravomoc. On sám se považuje za stoupence pragmatického přístupu.

„Náš přístup by obecně měl být založen na analýze rizik. Pokud máme důvodné podezření, že konkrétní dodavatel z konkrétní země představuje konkrétní bezpečností riziko pro síťovou či jinou infrastrukturu, pak je čas jednat. Takových zákroků se rozhodně nebojíme,“ míní.

Všichni výše zmínění představitelé jsou zastánci stavu, kdy národní legislativa určí základní pravidla (která většinou vylučují čínské komponenty z jádrových částí sítě) a o zbytku si telekomunikační operátoři rozhodují sami. Shodují se také na tom, že pokud by teoreticky problémy nastaly, vlády ani operátoři se nebojí přijímat opatření, aby stabilitu sítě před zneužitím zvenčí zajistili.