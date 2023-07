Nezletilí kuřáci si oblíbili nákup přes e-shopy. Často jim to vychází

Na problém dlouhodobě upozorňuje i Česká obchodní inspekce (ČOI). „Ke kontrolám prodeje alkoholu a tabákových výrobků využíváme v některých případech i figuranty, tj. osoby mladší 18 let. Kontroly dodržování zákazu nabídky a prodeje návykových látek osobám mladším 18 let probíhají průběžně celý rok,“ sdělila iDNES.cz mluvčí inspekce Jana Jelínková.

Nedbalé e-shopy ČOI prověřuje zejména po podání podnětu. „Co se týče podání, za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 evidujeme 19 podání, která se týkala prodeje tabákových výrobků bez ověření věku spotřebitele,“ doplnila Jelínková.

„Začátkem letošního roku proběhl průzkum mezi českými e-shopy a zjistili jsme, že povinnost ověřovat věk v okamžiku prodeje neplní 94 procent z nich. Některé e-shopy využívají nezákonný způsob ověření věku kurýrem až při dodání zboží, ale ani to nefunguje, když ze 112 zkušebních zásilek doručovatelé ověřili věk jen v osmi případech,“ uvedl Miroslav Prosecký ze společnosti Adulto.cz.

Teenageři v ohrožení

Česko patří v evropských statistikách mezi špičku států, kde mají občané mladší 18 let nejvíce zkušeností s věkově omezenými neřestmi. „Když si vezmete čísla, bavíme se o více než 100 tisících teenagerech v České republice, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi a pohybují se v úrovni spotřeby alkoholu, která je pro jejich zdraví nebezpečná,“ upozornil přednosta adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Miovský.

Problém se závislostí na tabáku má zhruba 50 tisíc dospívajících ve věku 14 až 19 let. „To je velmi alarmující situace. A je to něco, co bychom měli být schopni řešit,“ doplnil Miovský. Ověřit věk zákazníka je přitom jednoduché a zákazník si může vybrat způsob ověření, který mu vyhovuje. Může při online nákupu ověřit svůj věk bezpečně prostřednictvím bankovní identity, tedy přihlášením do svého internetového bankovnictví, účtem služby MojeID nebo dokladem totožnosti. České e-shopy to ale zřídkakdy praktikují.

Svůj způsob kontroly pak mají i velké potravinové e-shopy. „V případě, že nákup přebírá někdo, kdo by mohl být mladšího věku, kurýr ho poprosí, aby se prokázal občanským průkazem nebo jinak doložil svůj věk. Pokud to neudělá, alkohol nebo cigarety jednoduše z nákupu vyndáme,“ popsal postup mluvčí Košík.cz František Brož. Podobně objednávky ověřuje i Tesco.