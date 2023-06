Hospodářská propast mezi EU a USA se prohlubuje. Válka je jen jednou z příčin

Odborníci do budoucna varují, že prohlubující se hospodářská zaostalost může mít vliv i na životní úroveň lidí. Evropská unie je navíc na amerických trzích poměrně závislá. „Zvláště pak v oblasti technologií nebo vojenské techniky, což podkopává unijní touhy po strategické nezávislosti,“ uvedl ve svém komentáři Gideon Rachman z deníku Financial Times.

Sedm největších technologických firem na světě z pohledu tržní kapitalizace pochází ze Spojených států. Technologickému prostředí v Evropě dominují Apple, Microsoft nebo Amazon. Mezi první dvacítkou takto nejúspěšnějších firem se nacházejí jen dva evropské podniky, a to SAP a ASML. Lépe na tom jsou i v Číně.

Je možné, že ani v sektoru umělé inteligence nebudou mít evropské firmy do budoucna výraznější postavení. Mezi padesáti nejvíce inovativními firmami světa je v současné chvíli jen osm společností z Evropy, což je asi o polovinu méně než před dvěma lety, jak vyplývá z průzkumu poradenské společnosti Boston Consulting Group. V první polovině žebříčku jsou dokonce jen dvě evropské firmy. „V roce 2008 byla ekonomika Evropské unie dokonce o něco větší než americká. Nyní je ale téměř o třetinu menší,“ myslí si ředitel výzkumu Evropské rady pro zahraniční vztahy Jeremy Shapiro.

Cena i za válku

V roce 1990 stála Evropa za výrobou celkem 44 procent světových polovodičů. Od té doby ale toto číslo o 35 procentních bodů kleslo. USA mezitím i po této stránce pomalu roste a do roku 2025 uvede do provozu hned 14 nových továren. V Evropě to bude ale jen deset a třeba na území Číny a Tchaj-wanu dokonce třiačtyřicet.

Evropské unii také chybí prestižní univerzity, které by technologické podniky zásobovaly talenty. Soukromý kapitál pro financování nejrůznějších startupů je podle odborníků taktéž snadněji sehnatelný na území USA.

Poradce banky Deutsche Bank Paul Achleitner dokonce tvrdí, že Evropa je momentálně zcela závislá na amerických kapitálových trzích. „Investoři, pokud chcete dosáhnout něčeho velkého, vraťte se do Ameriky,“ nabádá.

Ve prospěch Spojených států hrají v neposlední řadě i levné a bohaté zásoby energetických komodit. Například díky břidlici je Amerika nyní největším světovým producentem ropy a plynu. Evropa takové štěstí nemá a v době trvající války na Ukrajině jsou právě vysoké ceny energií další velkou brzdou hospodářského vývoje EU. Evropský průmysl podle komentátora Gideona Rachmana platí za energie čtyřnásobně víc než ten americký.