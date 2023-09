Stejný telefon představili znovu. Jen kvůli tajemnému procesoru

Krátce po premiéře modelu Mate 60 Pro ukázal na domácím čínském trhu Huawei další novinku. Jmenuje se Mate X5 a je to skládací telefon nejvyšší třídy. Zatím ani neoznámil cenu, ani zahájení prodeje. To však tak podstatné není, důležité je, že novinka přichází na trh jen necelých pět měsíců po předchozím modelu X3 (čtyřku čínské značky tradičně vynechávají). Navíc jsou oba telefony v podstatě stejné.

Takový postup by za normálních okolností nedával smysl, jenže Huawei jeden podstatný důvod má. Původní Mate X3 totiž poháněl čip Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1, ovšem se zamknutou podporou 5G. To omezují americké sankce, pod kterými je Huawei od roku 2019. Jeho modely prostě nemohou mít podporu 5G, respektive nedostane se k žádným čipům s podporou 5G, které jsou postavené na amerických patentech. Což jsou prostě všechny, bez ohledu na výrobce.

Tedy výše uvedené platilo do konce srpna, kdy Huawei představil model Mate 60 Pro. S ohledem na sankce globálně nevýznamný model, i když jinak se špičkovou výbavou, totiž dostal nový procesor, který možná 5G má. Zcela jasné to totiž není, samotný Huawei se o použitém čipu vůbec nezmiňuje, prostě ticho po pěšině.

Onen procesor by měl být čip Kirin 9000S, tedy procesor vlastní konstrukce vycházející z čipu Kirin 9000 z roku 2020. Ten v principu 5G uměl, ale protože ho dokázaly vyrobit jen firmy používající americké patenty, tak byl Huaweii k ničemu. Následně čínská značka dostala výjimku na používání čipů Snapdragon, ale bez 5G.

Podle všeho se však Huaweii a čínskému výrobci SMIC podařilo nějak vytvořit moderní čip vlastními silami na neembargovaných technologiích. To vzbudilo v minulých dnech značný rozruch, protože pokud je to pravda, tak by se SMICu podařilo přeskočit zhruba pětiletý či delší vývoj. Doposud totiž tento výrobce zvládal jen čipy vyráběné 14nm technologií. Takové se dnes používají v laciných telefonech. Jenže onen Kirin 9000S by měl být vyráběný 7nm technologií.

Podle zahraničních zdrojů se SMICu, zřejmě za podpory Huaweie, podařilo upravit neembargované technologie tak, aby náročnější výrobní proces zvládl. Analytici zároveň uvádějí, že výroba trpí vysokou zmetkovitostí, takže není rentabilní. V případě Huaweie však jde o přežití, takže zvýšené náklady rád uhradí z jiných zdrojů. Otázkou je, jaká je výrobní kapacita, pravděpodobně bude nedostatečná.

Výše zmíněné se týká i nového Mate X5. Také on má zřejmě procesor Kirin 9000S, jinak by jeho vznik vůbec nedával smysl. Od předchůdce se totiž odlišuje opravdu jen kosmeticky, je o pár gramů těžší a velmi jemné retuše proběhly i na designu telefonu. Výbava a parametry jsou shodné.

Je velmi nepravděpodobné, že by se Mate 60 Pro a Mate X5 dostaly na globální trhy. Tedy určitě ve verzi s čínským procesorem. Takové telefony potřebuje Huawei pro domácí zákazníky. Bez 5G jsou smartphony v Číně jen obtížně prodejné. Na globálních trzích samozřejmě absence 5G také vadí, ale embargo zasahuje do výbavy mnohem dál, takže chybějící 5G je mnohem menším problémem.

Navíc Mate X3 se v Evropě prodává, či prodával. Je to velmi drahý telefon, který s ohledem na vynucené nedostatky nemůže myslet na zásadnější prodejní úspěch.