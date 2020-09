První telefon s úplně novým systémem bude už příští rok, slibuje Huawei

V polovině srpna skončila platnost poslední výjimky, kterou Huawei dostal na obchodování s americkými firmami. To v praxi mimo jiné znamená, že už od této čínské firmy musí dát americký Google definitivně ruce pryč a naděje na to, že by kdy Huawei zase mohl využívat plnohodnotnou podobu Androidu tak, jak ho známe od jiných značek, je opravdu mizivá. Reakcí bylo loňské odhalení plánů Huaweie na vlastní operační systém HarmonyOS.

Systém od Huaweie je vysoce univerzální. Jde o takzvaný distribuovaný operační systém založený na mikro-jádře, který má být využitelný v široké škále zařízení. Nová platforma podporuje chytré telefony, chytré reproduktory, počítače, chytré hodinky, bezdrátová sluchátka, automobily i tablety (více v článku Čínský systém bude pohánět cokoli. Huawei představil svůj HarmonyOS). Doposud jej výrobce již využil v několika modelech televizí.

Ředitel mobilní divize Huawei Richard Yu nyní prozradil, že prvního smartphonu s HarmonyOS se dočkáme už příští rok. Jde v podstatě o takové malé nalákání na konferenci Huaweie, která proběhne ve čtvrtek 10. září, kde firma odhalí druhou generaci tohoto systému a zároveň nám i dovolí více nahlédnout do jeho praktického využití.

Mobil s funkčním systémem Harmony už podle ředitele Huaweie výrobce má, ovšem z různých důvodů jeho prezentaci musel odložit. V ohrožení jsou pak i prakticky všechny následující smartphony kvůli končící licenci na obchodování s firmou TMSC, která jej zásobovala čipy vyráběné americkými technologiemi. Licence vyprší 15. září a po tomto datu už Huawei další čipy neobjedná.

To se pravděpodobně neblaze podepíše na další generaci top modelů tohoto výrobce, neboť nejmodernější čipová sada Kirin 9000 (vyráběné na 5nm technologii) bude pravděpodobně také tou poslední, kterou Huawei bude moci své telefony osadit. Výrobce se pak nemůže moc spolehnout ani na čínského výrobce čipů SMIC, který je bohužel co se výrobních procesů týče výrazně pozadu oproti TMSC. Huawei proto musí hledat dál nějaké jiné řešení.