Nenechte se napálit na inzerované slevy. Černý pátek může být past

Obchodníci jsou při cenotvorbě často velmi kreativní. A to především při různých slevových akcích a výprodejích. Teď se blíží jedna z největších takových událostí v roce – černý pátek. Je to čtvrtý pátek v listopadu a původně to byla výhradně americká událost, nyní adoptovaná po celém světě. A každým rokem je populárnější i v Česku. V USA na ni navazuje mnohem mladší akce Cyber Monday, věnovaná primárně elektronice. Ale to se zatím v Česku masově neujalo.