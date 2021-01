Vychytralé opice preferují mobily. Turisté jim za ně dají více jídla

Dlouhoocasé opice toulající se po jednom z nejvýznamnějších chrámů Bali jsou svými dlouhoprstými excesy známé. Co si turisté během návštěvy chrámu důsledně nehlídají, to jim pravděpodobně seberou. Docent katedry psychologie univerzity v kanadském městě Lethbridge Jean-Baptiste Leca nicméně zjistil, že jsou při svých loupežných taženích velmi vypočítavé.

Během studie, v níž se zaměřil na jejich chování a o níž informoval britský portál The Guardian, totiž vypozoroval, že si zjevně dobře uvědomují, které předměty jsou pro návštěvníky cenné. Nic netušící turisty okrádají za jediným účelem: vymámit z nich jídlo. Ukradenou věc nevrátí, dokud nejsou s výkupným spokojeny. Podle kanadské studie si makakové uvědomují, za co jsou lidé ochotni dát štědré výkupné.

Nejčastěji je to tedy elektronika. A to především mobilní telefony – málokterý turista by totiž z tohoto místa odešel bez jediné fotografie. Stačí přitom chvíle nepozornosti a mobil může velmi rychle změnit „majitele“. Vědci vypozorovali, že elektroniku opice upřednostňují před jinými běžnými předměty, příliš je neláká třeba ani prázdná brašna od fotoaparátu. Nepohrdnou nicméně peněženkami či dioptrickými brýlemi.

Nenechaví makakové se podle Lecy stali odborníky na zcizení cenných předmětů turistům, kteří nedbali doporučení zaměstnanců chrámu. Ti je upozorňují, že všechny cennosti mají mít dobře schované a uzavřené třeba v kabelce či batohu, zavěšené na krku nebo je pevně držet v ruce.

Během více než 273 natáčeních dní interakcí mezi zvířaty a návštěvníky posvátného místa vědci zjistili, že makakové za předměty s vyšší hodnotou vyžadují hodnotnější „odměnu“. Tedy třeba více jídla.



Turisté se navíc musí obrnit trpělivostí. Vyjednávání mezi zvířecími lupiči, okradeným turistou a chrámovým personálem se může protáhnout i na desítky minut – vědci byli během studie, která zkoumala chování makaků v jim přirozeném prostředí, svědky i pětadvacetiminutového smlouvání. Nicméně u předmětů s nižší hodnotou měly prý opice větší šanci dočkat se výkupného, v takovém případě se spokojily s menší porcí jídla.

„Krádež a směna jsou ze strany opic výrazem kulturní inteligence,“ řekl Leca s tím, že jde o společensky naučené chování, které se v této populaci udržuje po generace nejméně 30 let.