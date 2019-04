Velká ztráta pro Apple. Čipový šéfdesignér opustil firmu

Mozek nebo srdce. Tak často označujeme čipové sady, a to zcela oprávněně. Ono různě velké hejno čipů v čele s procesorem totiž představuje hnací ústrojí nejen každého smartphonu a tabletu, ale prakticky libovolného kousku přenosné elektroniky.

Jedná se tedy jednoznačně o nejdůležitější komponentu smartphonu, byť je k jeho bezproblémovému chodu samozřejmě potřeba spousta dalších součástek.

Apple si toho je velmi dobře vědom, a tak si čipové sady navrhuje vlastními silami už několik let. Od roku 2013, kdy výrobce v iPhonu 5s ukázal vůbec první mobilní čipset s podporou 64bitových instrukcí, stál v čele čipových designérů Gerard Williams III.

Generace čipsetů, jež pohání aktuální edice iPhonů a iPadů, je ale poslední, která vznikala pod jeho taktovkou. Podle serveru CNet totiž Williams společnost Apple po dlouhých devíti letech v únoru opustil.

Před svým angažmá u Applu Williams dvanáct let sbíral zkušenosti na podobné pozici u britské společnosti ARM Holdings, která stojí za jednoznačně nejpoužívanější čipovou architekturou, jež se používá u procesorů pro přenosnou elektroniku.

Důvod Williamsova odchodu není zřejmý, a jak uvádí deník The Inquirer, na profesní sociální síti LinkedIn si designér informace dosud neupravil a u současné pracovní pozice má stále uvedeno: Chief Architect for all Apple CPU and SOC development (tedy vedoucí architekt procesorů a čipových sad u Applu). Doposud tedy zřejmě nezakotvil u jiné společnosti.

Gerard Williams. Ne tolik známá, přesto klíčová osobnost

Přestože Gerard Williams nebyl veřejnosti tolik známou tváří, jako třeba šéfdesignér Jony Ive, byl pro vývoj čipových sad, které vždy patřily k vůbec nejvýkonnějším na trhu, zcela zásadní figurou.

Během své kariéry u Applu se podepsal pod více než šedesátku nejrůznějších patentů a pod jeho vedením vznikaly čipsety od přelomového typu A7 až po současný A12X, který pohání nejnovější iPad Pro. Jeho odchod přišel jen několik měsíců před očekávaným představením vlastního procesoru architektury ARM pro počítače Mac.

Podle dřívějších spekulací jimi totiž chtěl Apple už v příštím roce zcela nahradit doposud používané čipsety z produkce Intelu. Můžeme jen spekulovat, nakolik odchod Williamse naplánovaný „jízdní řád“ oddělení vývoje čipů ovlivní. Jisté však je, že výrobce bude velmi rychle potřebovat adekvátní náhradu.