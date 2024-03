Ve vagonu to stejně nepoznáte, přesto se signál na železnici zlepšil

Horší výsledky v případě měření kvality pokrytí uvnitř železničních vozů (indoor) jsou podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) dány přísnější metodikou oproti té, která byla použita při předchozím měření v roce 2021. Jediným operátorem, u kterého bylo v případě indoorového pokrytí vysokorychlostními mobilními sítěmi zaznamenáno mírné zlepšení, je T-Mobile. Zatímco před dvěma roky se v případě jeho LTE sítě pokrytí na tranzitních železničních koridorech pohybovalo v rozmezí 74,98 a 81,07 %, tak podle toho aktuálního se v případě sítí LTE a 5G pohybuje mezi 75,97 a 82,12 %.

V případě pokrytí vně vozů (outdoor) je oproti minulému měření naopak patrné výrazné vylepšení. Například na tranzitním koridoru 2, tedy trati spojující Petrovice u Karviné, Ostravu (hlavní nádraží), Přerov a Břeclav dosáhli podle aktuálního měření všichni mobilní operátoři stoprocentního pokrytí. Pouze T-Mobile a O2 pak stoprocentního pokrytí dosáhli i na dalších dvou, a to konkrétně na koridorech Děčín – Praha Holešovice – Pardubice – Brno – Břeclav a Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště.

„Jsem rád, že měření ukázalo další postupné zlepšování pokrytí vně železničních vagonů, posun za poslední období je znatelný. Nicméně skutečností také je, že signál uvnitř vozů je stále nedostatečný,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert. Úřad se proto podle Eberta ujal role gestora dotační výzvy k vybavení železničních vozů opakovači signálu 5G či propustnými okny. Tyto technologické prostředky jsou nezbytné pro zlepšení signálu uvnitř železničních vozů.

Už v roce 2016 úřad upozornil na podstatný vliv konstrukce železničního vozu na kvalitu připojení a propustnost elektromagnetických vln. ČTÚ podotýká, že mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou rozdíly až desetitisícinásobné. I když je tedy pokrytí železničních koridorů téměř 100%, tak přístup ke službám mobilních sítí pro cestující uvnitř vagonů může být bez dalších technických opatření omezen. I proto v říjnu 2022 začaly České dráhy spolu s ČD Telematikou testovat technologii pro zajištění mobilního signálu ve vlacích, takzvané opakovače byly zavedeny do pilotního provozu v jednotkách railjet.

ČTÚ doplnil, že v některých místech železničních tratí se velmi rychle střídají pokryté a nepokryté úseky, subjektivní posouzení pokrytí uvnitř železničních vozů tak může být kvůli tomu nižší než stanovené měřením. Mobilní telefon totiž v případě rychlých střídání těchto úseků nemá dostatek času k přihlášení do sítě.

Britové udělali z útlumu signálu přednost

Na nutnost instalace opakovačů signálu poukázala už před lety Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), přičemž jejich technické parametry musí být z důvodu, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím, optimalizovány pro podmínky každého vozu. Opakovače ve svých železničních vozech běžně používají například Švýcarské spolkové dráhy (Schweizerische Bundesbahnen) či Německé dráhy (Deutsche Bahn). Jejich instalace je však ryze v kompetenci samotných dopravců.

Ve Velké Británii ovšem z toho, co české cestující roky trápí, udělali v roce 2008 naopak přednost. Mezi Londýnem a hrabstvím Essex začaly jezdit vagony, z nichž si cestující během jízdy nezavolali. Vozy soukromé společnosti C2C byly totiž absolutně odstíněny, mobilní signál tak neměl šanci se do vagonů dostat. Důvodem pro tak razantní krok bylo to, že někteří cestující odmítali dodržovat zákaz „hlučného telefonování“.

APMS vysvětluje, jak dostat kvalitní mobilní internet do vnitřku vagonu:

28. října 2021