Většina dálnic a koridorů je LTE. Úroveň pokrytí se však může jevit horší

„Jsme si vědomi toho, že naprostá většina operátorů splnila závazky minimálním možným způsobem a že vzhledem k překotnému vývoji telekomunikačního trhu už dnes dřívější kritéria mohou být vnímána jako nedostatečná. V aukci 5G byla kritéria nastavena přísněji,“ uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Nejlepší celkové pokrytí dálniční sítě mobilním signálem LTE má T-Mobile s 96,4 procenta, následuje Vodafone s 95,5 procenta a O2 s 94 procenty. Podle měření úřadu, které prováděl měřícím vozem v obou směrech všech dálnic, přičemž sílu signálu zjišťoval každou sekundu (náměry s hustotou přibližně každých 25 metrů), nicméně existují ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky. Pokud je těchto míst víc za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě.

Na železničních koridorech se pokrytí sítí Vodafonu pohybovalo mezi 96 a 98 procenty, u O2 to bylo 90 až 95 procent a u T-Mobilu 88 až 97 procent. Měření dále odhalilo, že v některých případech je pokrytí roztříštěné, velmi rychle se střídají pokryté a nepokryté úseky.

Problém přetrvává se signálem uvnitř železničních vozů. Nejvhodnějším řešením, které ČTÚ dlouhodobě prosazuje, by podle zástupců úřadu byla jednoznačně instalace tzv. opakovačů v železničních vozech. Na problémové šíření signálu uvnitř železničních souprav upozornila nedávno i Asociace provozovatelů mobilních sítí (viz Proč není ve vlacích mobilní signál? Problém vysvětluje video).

Úroveň signálu či hodnoty rychlosti stahování na jednotlivých úsecích dálnic a železničních koridorů (vně i uvnitř vagónu) si lze zobrazit prostřednictvím webové aplikace Českého telekomunikačního úřadu.

Závazek z aukce kmitočtů pro sítě LTE, který na sebe operátoři převzali, stanovil povinnost do pěti let od právní moci rozhodnutí o přídělu, tedy v roce 2019, pokrýt 50 procent z celkového rozsahu dálniční sítě a do sedmi let 100 procent dálniční sítě. Podmínku 100% pokrytí dálnic operátoři splňují už ve chvíli, kdy je LTE signál dostupný na více než 90 % všech měřených úseků. V případě železnice je pak tato podmínka splněna při pokrytí 80 procent úseků.