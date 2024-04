Zlevnil, ale ubral služby. Alespoň dat dá T-Mobile nováčkům stále dost

Dubnová akviziční nabídka vychází ze standardního tarifu Data 5 GB Plus. To znamená, že obsahuje 5 GB dat, tedy slušnou datovou porci pro běžného uživatele. A cena? Ta je příznivá. Z té standardní totiž operátor sleví 25 %, namísto standardních 460 korun je tak tarif k mání za pouhých 345 Kč. Nadále platí, že pořídit si jej mohou pouze nováčci v síti T-Mobilu, tedy i ti přecházející od konkurence. Jedinou výjimkou jsou předplacenkáři T-Mobilu, kteří mohou nabídky využít, pokud se rozhodnou přejít z Twistu na paušální služby.

Každopádně zájemci musejí počítat s tím, že oproti dvěma předchozím akvizičním nabídkám, tedy těm z února a března, se budou muset v případě volání a textovek smířit s omezenými volnými jednotkami. Stejně jako třeba letos v lednu totiž T-Mobile standardní tarif nevylepšil žádným dodatečným balíčkem. Zákazníci tak s dubnovou akviziční nabídkou získají jen 150 volných minut a 150 SMS. V obou případech je možné tyto volné jednotky využít do všech sítí.

Nováčci v síti T-Mobilu, které aktuální akviziční nabídka zláká, tak v porovnání s tou předchozí zaplatí o 104 korun méně. Březnový akviziční tarif však za onu vyšší cenu nabídl o 1 GB více dat a hlavně neomezené volání i SMS. Nadále platí, že operátor akční cenu tarifu garantuje pouze po dobu 60 měsíců, tedy pěti let.

Stejně tak i nyní platí, že součástí akvizičního tarifu je služba Pořád online, díky níž mohou zákazníci surfovat i po vyčerpání FUP, avšak omezenou rychlostí 256 kb/s. Svou datovou jistotu si však musí sami každý měsíc aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile.

U konkurence žádná změna, ale zaujmout může

Na tom, že konkurenční O2 žádným akčním mobilním tarifem nováčky do své sítě neláká, se ani v dubnu nic nezměnilo. To Vodafone to zkouší, nicméně stále prostřednictvím již loni v prosinci představeného akvizičního tarifu. Tudíž vlastně rovněž žádná změna. Nicméně v kontextu s novou akviziční nabídkou T-Mobilu není tento tarif Vodafonu k nepovšimnutí, může-li se zákazník rozhodovat právě mezi těmito dvěma operátory.

Svůj akviziční tarif s neomezeným voláním, neomezenými SMS a 3,5 GB dat nabízí Vodafone až do 15. dubna. Obsahuje sice o 1,5 GB dat méně než akční tarif T-Mobilu, nicméně s cenou 327 Kč stojí za zvážení. Už třeba právě kvůli výrazně štědřejší nabídce, co se volání a textovek týče. Zákazník ovšem v případě, že přeci jen upřednostní nabídku Vodafonu, musí oželet možnost neomezeného datování po vyčerpání základních dat, což je doména T-Mobilu.