Neomezená data dává O2 ještě levněji než dříve. S odměnou jsou za hubičku

Není to poprvé, co O2 láká nováčky na datově neomezený tarif se slevou. Minulý měsíc nabídl dvousetkorunovou slevu na tarif Neo+ Stříbrný, tedy základní datově neomezený tarif s přenosovou rychlostí omezenou na 10 Mb/s. Tehdy tak vyšel na stejnou částku, na jakou standardně vyjde tarif Neo+ Bronzový s 12GB datovou porcí. To v aktuální akci, která je platná už jen pár dní, je ještě o něco štědřejší.

Zprvu se nyní neomezuje jen na výše zmíněný základní datově neomezený tarif, zákazník si totiž může na webových stránkách operátora vybrat i kterýkoli vyšší. Ať už bude volba zákazníka jakákoli, tak vybraný tarif získá vždy se slevou ve výši 300 Kč. Tedy samozřejmě opět pouze v případě, že jde o nově zřízenou službu a za předpokladu, že si jej objedná do úterý 16. dubna.

Při splnění těchto podmínek tak třeba Neo+ Stříbrný zákazníka namísto běžných 949 Kč vyjde na pouhých 649 korun, tedy o stokorunu levněji, než si O2 standardně účtuje za Neo+ Bronzový s 12 GB (749 Kč). Za nejvyšší datově neomezený tarif (Neo+ Platinový) pak zákazník v akci zaplatí jen 1 049 Kč. Se slevou lze nicméně tentokrát získat i oba základní neomezené tarify.

Tedy jak již výše zmíněný Neo+ Bronzový, tak Neo+ Modrý obsahující 4 GB dat. Avšak v jejich případě poskytne O2 při online objednávce slevu ve výši jen 100 Kč. Nicméně i tak se základní tarif tohoto operátora dostane pod pětisetkorunovou hranici (499 Kč), ten s 12 GB dat pak vyjde na 649 Kč. Tedy na stejnou částku, za níž je po započtení slevy k mání základní datově neomezený tarif. Je tedy jen na zákazníkovi, který z nich zvolí. Tedy dá-li přednost omezené datové porci s neomezenou rychlostí, nebo neomezeným datům s omezenou rychlostí.

Ve všech případech zůstává i nadále součástí tarifů služba Data naplno, tedy v závislosti na tarifu tři nebo pět dnů zcela neomezených dat. Bez ohledu na zvolený tarif platí, že zlevněná cena je nadále platná i po skončení akce. To je příjemné, většinou totiž operátoři nové zákazníky lákají na slevy krátkodobého charakteru. Třeba Vodafone dává svůj Neomezený Super+ (neomezená data rychlostí 20 Mb/s) za 877 korun na prvních šest měsíců, poté začne účtovat standardních 997 Kč

Účet u Air Bank měsíční výdaje ještě sníží

Teoreticky se však zákazník může s vybranými tarify dostat trvale na ještě výhodnější cenu. Je-li totiž zároveň klientem banky Air Bank, na jeho účet mu chodí v součtu alespoň 10 tisíc Kč měsíčně, zaplatí z něj za hlavní služby operátora (vyjma předplacených služeb) alespoň 600 Kč, své závazky vůči oběma společnostem platí včas a nemá u nich žádný dluh, tak každý měsíc obdrží na svůj účet odměnu ve výši 300 Kč.

Bude-li mít zákazník s účtem u Air Bank od O2 pouze mobilní služby, tak v případě nejvyššího datově neomezeného tarifu Neo+ Platinový jej telekomunikační služby díky této pravidelné odměně vyjdou měsíčně na 749 korun. Tedy na sumu, kterou si operátor běžně účtuje za Neo+ Bronzový s 12 GB dat. U tarifu Neo+ Stříbrný (neomezená data 10 Mb/s) by se měsíční výdaje po připsání třísetkorunové odměny na účet dostaly na pouhých 349 korun.