T-Mobile obměnil akční tarif. Nasadil mu datovou dietu i nižší cenu

Únorový akviziční tarif T-Mobilu osloví zejména zákazníky prahnoucí po možnosti volat bez omezení. K tomu získají i zcela neomezené textovky. Co se týče mobilních dat, tak tentokrát se operátor drží hodně při zemi. Zatímco do konce ledna lákal nováčky do sítě akvizičním tarifem s 12 GB dat, tak v tom platném od 1. února dá o 11 gigabajtů méně, tedy pouhý 1 GB. To je opravdu výrazný skok dolů. Má to však jedno příjemné plus. Tento fakt se odráží ve výši měsíčního paušálu.

Datově štědrý předchozí tarif, který dále obsahoval už jen 150 minut a 150 textovek, vyšel na necelou pětistovku. Ten stávající s neomezeným voláním i SMS a spíše datovými drobky vyjde ovšem na méně než čtyři sta korun. T-Mobile za něj žádá 357 Kč. To je o 153 korun méně, než činí jeho standardní cena. Jde totiž o tarif 1 GB Plus s 30% slevou. Součástí je tak i služba Pořád online, díky níž zákazník po vyčerpání základního datového objemu může i nadále využívat mobilní data, ovšem s rychlostí omezenou na 256 kb/s. Je však nutné si je každý měsíc zapnout v mobilní aplikaci Můj T-Mobile, a to zdarma.

T-Mobile si navrch přichystal i jeden příjemný bonus, který zákazníkům, jež jeho aktuální akviziční nabídka zláká, zpříjemní počátek bytí v jeho síti. Při pořízení tarifu online získají dárek v podobě neomezených dat na 30 dní. Musí si ho však sami vyzvednout, a to opět v aplikaci Můj T-Mobile.

Nadále platí, že akviziční tarif je určen pouze pro lidi, kteří nemají s T-Mobilem uzavřenou smlouvu a doposud tak od něj nevyužívají paušální tarif. Nabídku tedy mohou využít nejen zcela noví zákazníci včetně těch, kteří si k T-Mobilu přenesou číslo od jiného poskytovatele, ale i ti, kteří se rozhodli přejít z předplacené Twist karty na paušál.

Z konkurence akviziční nabídkou nováčky do sítě láká i Vodafone. A to na již loni v prosinci představený tarif obsahující neomezené volání, neomezené SMS a 3,5 GB dat. Jde tedy o zajímavější nabídku, než je ta od T-Mobilu. A to nejen skladbou služeb, ale i z pohledu měsíčního paušálu. Vodafone totiž za svůj akviziční tarif žádá 327 Kč, tedy o třicet korun měsíčně méně než T-Mobile. Nicméně s Vodafonem zákazník nezíská možnost neomezeného datování i po vyčerpání FUP, byť značně zpomalenou rychlostí, ani žádný bonus do začátku.