T-Mobile dá 12GB tarif pod pětistovku. Šetří na minutách a není pro všechny

S příchodem nového roku zahrnul T-Mobile do své nabídky nový akční tarif. Oproti předchozí podobě je, co se mobilních dat týče, o poznání štědřejší. Jenže je i dražší. Přesto je to aktuálně nejvýhodnější tarif zaměřený na data. Jsou tu ovšem obvyklé háčky.