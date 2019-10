Opět o krok blíže ke vzniku superoperátora. Překážkou je už jen žaloba

Žaloba generálních prokurátorů víc než deseti států USA tvrdí, že fúze, která má spojit třetího a čtvrtého největšího mobilního operátora v USA, by vedla k růstu cen pro spotřebitele a měla by negativní dopad na hospodářskou soutěž. Jejím prostřednictvím se tak snaží plánovanému spojení T-Mobilu a Sprintu zabránit (více viz Tři operátoři jsou málo, zlobí se státy v USA. Bude se zdražovat). Termín soudního řízení byl podle informací agentury Reuters stanoven na 9. prosince.

Firmy T-Mobile US a Sprint se však v rámci schválení transakce ministerstvem spravedlnosti dohodly, že prodají některé aktivity poskytovateli satelitní televize a internetu Dish Network. Ten by se tak měl stát ve Spojených státech novým mobilním operátorem (více viz Úřady schválily T-Mobilu vytvoření superoperátora).

Ministerstvo si od tohoto kroku slibuje právě omezení negativního dopadu fúze firem T-Mobile US a Sprint na hospodářskou soutěž. Bez vzniku nového operátora by se v důsledku spojení totiž počet mobilních operátorů v USA snížil ze čtyř na tři.

Firmy dohodu oznámily už loni v dubnu. Americká pobočka T-Mobile, která je dceřinou společnosti německého operátora Deutsche Telekom, se dohodla na převzetí konkurenční firmy Sprint formou výměny akcií. Operátora Sprint má pod kontrolou japonský technologický konglomerát SoftBank Group. Spojením vznikne telekomunikační gigant s více než 127 miliony klienty a tržní hodnotou přes 80 miliard USD (zhruba 1,85 bilionu korun), který bude schopen lépe čelit větším konkurentům Verizon Communication a AT&T (více viz T-Mobile kupuje konkurenta. Vznikne gigant se 127 miliony klientů).