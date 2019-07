Úřady schválily T-Mobilu vytvoření superoperátora

Firmy T-Mobile US a Sprint se totiž s úřady dohodly, že prodají některé aktivity poskytovateli satelitní televize a internetu Dish Network. Ten by se tak měl stát novým mobilním operátorem ve Spojených státech. Úřady si od tohoto kroku slibují, že omezí negativní dopad spojení firem T-Mobile US a Sprint na hospodářskou soutěž.



Bez vzniku nového operátora by se v důsledku fúze společností T-Mobile US a Sprint snížil počet mobilních operátorů v USA ze čtyř na tři. T-Mobile US je nyní třetím největším mobilním operátorem v USA se zhruba 80 miliony zákazníků. Sprint je na čtvrté příčce a má zhruba 55 milionů klientů.

Firmy dohodu o spojení oznámily už loni v dubnu (více viz T-Mobile kupuje konkurenta. Vznikne gigant se 127 miliony klientů). Hodnota transakce přesahuje 26 miliard dolarů (téměř 599 miliard korun). T-Mobile US je dceřinou společností německého operátora Deutsche Telekom, zatímco firmu Sprint má pod kontrolou japonský technologický konglomerát SoftBank Group. Akcie firem T-Mobile US a Sprint si po zprávě o schválení transakce připisovaly zhruba pět procent.

Spojení podniků však navzdory souhlasu ministerstva spravedlnosti není jisté. Generální prokurátoři více než desítky států USA totiž podali žalobu, jejímž cílem je fúzi zablokovat. Tvrdí, že spojení podniků by mělo negativní dopad na hospodářskou soutěž a vedlo by k nárůstu cen služeb pro mobilní telefony (více viz Tři operátoři jsou málo, zlobí se státy v USA. Bude se zdražovat).

Rozhodnutí ministerstva spravedlnosti navíc podrobily kritice organizace na ochranu spotřebitelů. „Ceny se zvýší, služby utrpí,“ uvedla například skupina s názvem Public Citizen. Podle některých kritiků nebude Dish jakožto nový mobilní operátor dostatečnou náhradou za samostatně fungující Sprint.

Generální ředitel společnosti T-Mobile US John Legere, který by měl stát v čele sloučeného podniku, nicméně tvrdí, že fúze by měla přinést síť páté generace s nižšími cenami a vyšší kvalitou. T-Mobile US a Sprint už delší dobu argumentují tím, že společně budou moci lépe konkurovat větším rivalům Verizon a AT&T, což bude příznivé pro americké spotřebitele. Legere věří, že fúzi bude možné završit do konce letošního roku.