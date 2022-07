Za 455 korun lze u T-Mobilu prodatovat až 25 gigabajtů. Ale jen v létě

Od 1. července mohou zákazníci T-Mobilu s tarifem obsahujícím omezená mobilní data či předplacenou kartou Twist s aktivním ročním nebo měsíčním datovým balíčkem s automatickou obnovou využít bezplatnou obnovu měsíční porce dat. Letní datový balíček však získají až ve chvíli, kdy vyčerpají téměř všechna data (80 %) svého tarifu. Hlavní podmínku získání letních bonusových dat tak splňuje i datově štědrý tarif lákající k T-Mobilu nové zákazníky.

Speciální akviziční tarif obsahuje standardně 150 volných jednotek na volání, 150 volných SMS a avizovanou štědrou datovou porci: 10 GB. To vše za pouhých 455 korun měsíčně. Ovšem během léta díky zmíněné akci nabídne při nezměněné ceně o poznání více dat na surfování po síti či chatování. Zákazníci s tímto tarifem mohou získat při splnění podmínky vyčerpání většiny základních dat navrch dalších 15 gigabajtů. Za něco málo přes 450 korun tak mohou během jednoho měsíce prodatovat až 25 GB.

To je bezkonkurenční záležitost, nicméně je nutné brát na vědomí, že nejde o nějaké trvalé zvýhodnění. Data navíc mohou zákazníci s tímto tarifem stejně jako všichni ostatní splňující v úvodu zmíněnou podmínku využít maximálně třikrát. A to za předpokladu, že uvedený tarif již využívají, dobíhá jim tedy aktuální zúčtovací období a navíc již stačili spotřebovat minimálně 80 % základních dat (tedy 8 GB).

Takoví zákazníci si mohou letní datový balíček aktivovat již nyní, zdali ho však stihnou vyčerpat v plné výši, bude záviset nejen na datové náročnosti daného uživatele, ale i na datu konce zúčtovacího období. V tom následujícím to bude mít takový zákazník snazší: na vyčerpání základních a následně i těch bonusových letních dat bude mít již celé zúčtovací období, tedy celý měsíc. V závislosti na konci zúčtovacího období a také rychlosti vyčerpání drtivé většiny základní 10GB datové porce si pak někteří zákazníci stihnou bonusový letní datový balíček aktivovat před koncem letošní letní kampaně (31. srpna) ještě potřetí.

Už v základní podobě nemá akviziční tarif T-Mobilu konkurenci. Jako jediný operátor má po stránce dat srovnatelný tarif v nabídce pouze O2, nicméně standardní Free+ Bronzový (10 GB dat) vychází o 244 korun dráže (699 Kč). V případě zohlednění bonusových letních dat je speciální tarif T-Mobilu opět bezkonkurenční. Co do objemu dat je mu nejbližší opět tarif z nabídky O2: Free+ Stříbrný však nabídne o 5 GB (20 GB), a to za téměř dvojnásobné měsíční náklady (899 Kč).

Speciální letní akci zaměřenou na data si pro své zákazníky připravili i vybraní virtuální operátoři. Například MOBIL.CZ do své nabídky zahrnul samoobnovovací měsíční balíček s 50 GB dat, za který jeho zákazníci zaplatí 399 korun. Zákazníci Bleskmobilu pak až do konce září mohou nejvyšší datový měsíční balíček (30 GB dat) pořídit za pouhých 300 korun (běžná cena je 599 Kč).