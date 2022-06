T-Mobile rozdává v létě data navíc. Ale až po vyčerpání těch základních

Výzvu k aktivaci letní nabídky obdrží zákazník T-Mobile v SMS až ve chvíli, kdy se přiblíží vyčerpání jeho základních dat, tedy datového limitu v jím využívaném tarifu. Nemusí nicméně čekat na jeho úplné vyčerpání, bonusový letní datový balíček, který je možné využívat v rámci celé EU, si může v aplikaci Můj T-Mobile aktivovat okamžitě po obdržení informační textovky.

Speciální letní kampaň, kterou operátor spouští v pátek 1. července, potrvá do středy 31. srpna. V průběhu každého z prázdninových měsíců si tak zákazník využívající tarif s omezeným datovým objemem může novou porci dat zdarma vyzvednout v závislosti na zúčtovacím období minimálně jednou, nanejvýš třikrát.

„Pokud například v zúčtovacím období od 10. června do 9. července vyčerpáte 80 % svého datového limitu, můžete si mezi 1. červencem a 9. červencem aktivovat svoji novou porci letních dat zdarma, kterou můžete využívat právě do 9. července. V dalším zúčtovacím období již jedete znovu od začátku. Mezi 10. červencem a 9. srpnem opět využíváte svá data z běžného tarifu a teprve po jejich vyčerpání si opět můžete aktivovat další porci letních dat zdarma, která opět čerpáte do konce tohoto zúčtovacího období čili do 9. srpna,“ vysvětlila Zuzana Netolická z tiskového oddělení T-Mobile s tím, že pokud se zákazníkovi následně podaří vyčerpat většinu dat z běžného tarifu před koncem srpna, tak obdrží v pořadí již třetí porci letních dat zdarma. Ta pak čerpá opět až do konce zúčtovacího období, tedy do 9. září.

Letní nabídku mohou využít i zákazníci z řad podnikatelů a živnostníků. Obnovu měsíční porce dat mohou využít i zákazníci s předplacenou kartou Twist, pokud mají aktivní roční nebo měsíční balíček s automatickou obnovou.

V případě firemních zákazníků mohou letní data navíc získat ti, kteří využívají datové balíčky Mobilní internet Extra nebo Mobilní internet Extra Nastálo. Firemní zákazníci, kteří si během léta pořídí druhý uvedený balíček, se mohou navíc zúčastnit soutěže o devět produktů Xiaomi.

Na zákazníky, kteří svá data v létě vyčerpají, čeká na prodejnách operátora navíc dárek v podobě vodotěsného vaku, který ochrání jejich cennosti včetně mobilu před vodou. Vak si mohou vyzvednout i zákazníci s datově neomezenými tarify. Dostupný však bude pouze do vyčerpání zásob.

Akce T-Mobile není první letošní operátorskou letní kampaní zaměřenou na mobilní data. Již od 1. června virtuální operátor Bleskmobil nabízí nejvyšší měsíční datový balíček až do konce září za polovinu standardní ceny. V pondělí 21. června pak svou letní promo akci spustil také virtuál MOBIL.CZ. Do své nabídky zahrnul měsíční balíček s 50 GB dat. Tento samoobnovovací datový balíček vyjde na 399 korun, ale v nabídce bude jen do prvního dne nového školního roku (více viz Virtuál nabízí datově štědrý balíček za lákavou cenu. Ne však nastálo).