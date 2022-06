Virtuál nabízí datově štědrý balíček za lákavou cenu. Ne však nastálo

Na data štědrý balíček s měsíční platností si mohou zákazníci virtuála MOBIL.CZ aktivovat od úterý 21. června, a to v mobilní aplikaci či samoobsluze. Nejde však o stálou nabídku, ale o letní promo akci platnou jen do 1. září. Za 50GB balíček zaplatí zákazníci virtuála 399 Kč. Jde o samoobnovovací balíček, předpokladem k jeho obnovení je tedy dostatečná výše přednabitého kreditu na SIM.

Maximální přenosová rychlost je omezena na 5 Mb/s. Balíček lze kromě Česka využít i na území EU, kde má zákazník možnost spotřebovat 13,5 GB dat (EU datový limit).

V případě, že 50GB limit zákazník vyčerpá před vypršením platnosti balíčku (30 dnů), tak si může aktivovat některý ze dvou jednorázových datových balíčků. Tedy buď Data+, v jehož případě za cenu 89 Kč dostane extra datový limit 1 GB na území ČR a 1 GB v rámci EU, nebo Data++, kdy za 199 Kč dostane trojnásobné porce dat oproti nižšímu balíčku. I v případě těchto jednorázových balíčků je maximální přenosová rychlost omezena na 5 Mb/s. Jednorázové datové balíčky lze aktivovat opakovaně.

Z konkurence lze s akční nabídkou MOBIL.CZ objemově srovnatelný měsíční datový balíček najít například u Sazkamobilu. Oněch 50 GB však v jeho případě vyjde na 850 korun. Tedy na více než dvojnásobek ceny balíčku MOBIL.CZ. Nicméně v případě Sazkamobilu jde o trvalou nabídku. Třeba virtuál Tesco Mobile nabídne zákazníkům maximálně 15GB měsíční balíček. Vyjde na 449 Kč a kromě dat si jím zákazník zajistí i neomezené hovory a SMS v síti.

Letní datovou akci si pro své zákazníky připravil i Bleskmobil. Nejvyšší datový měsíční balíček nabízí za polovinu standardní ceny, a to až do konce září. Balíček s 30 GB dat tak namísto 599 korun vyjde na pouhých 300 Kč. Zákazníci, kteří této akce využijí, však musejí mít na paměti, že po skončení letní akce se automatická obnova nezruší jako v případě akčního balíčku MOBIL.CZ, ale balíček se znovu obnoví, a to za již standardní cenu.