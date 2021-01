Virtuální SIM už není výsadou jen velké trojky. Nabízí ji i virtuálové

Virtuální SIM, která má podobu čipu, je alternativou k běžné plastové SIM. Stejně jako ta podporuje všechny služby daného operátora. V zařízení zákazníka lze mít nahraných více profilů eSIM. Je však nutné pamatovat na to, že eSIM lze využít pouze v podporovaných zařízeních (smartphone, tablet, chytré hodinky apod.).

Až do konce loňského roku bylo možné eSIM pořídit pouze u mobilních operátorů, kteří ji nabízejí od konce roku 2018. Prvním byl T-Mobile (více viz Do mobilů přestaneme strkat kousek plastu. SIM přiletí vzduchem), v březnu 2019 se pak přidal Vodafone a posledním do party bylo loni v únoru O2. Od loňského 17. prosince lze ovšem eSIM pořídit i u virtuálního operátora Mobil.cz.

Stejně jako u běžných operátorů je předpokladem, že zájemce o virtuální SIM využívá zařízení, které ji podporuje. Zákazník vše vyřídí online, není tedy potřeba chodit do žádného obchodu. Po zaplacení dorazí zákazníkovi e-mailem eSIM profil ve formě QR kódu, který si nasnímáním fotoaparátem stáhne do svého zařízení (údaje lze zadat i ručně v nastavení telefonu) připojeného k internetu. Uskutečněním hovoru pak může začít využívat služby virtuála Mobil.cz stejně jako s běžnou plastovou SIM. Produktová nabídka, aktivační bonusy i zákaznická podpora jsou stejné jako u běžné SIM.

Jednou z výhod virtuální SIM je, že uživatel může do svého zařízení uložit více eSIM profilů. Vždy lze však v daném okamžiku využívat jediný profil, v nastavení lze mezi nimi nicméně podle potřeby přepínat. V tomto ohledu tak není zákazník stejně jako v případě běžných SIM omezován počtem využívaných tarifů/předplacenek, odpadá jen riziko ztráty fyzické karty a nutnost jejich výměny.

Co se týče zařízení, respektive smartphonů, které eSIM podporují, tak jde v současnosti o následující modely: iPhone XS/XS Max/XR a vyšší včetně druhé generace modelu SE, Google Pixel 2/2XL a vyšší, vrcholné samsungy řad Galaxy S20, Galaxy S21, Note 20 a Galaxy Z (včetně první generace modelu Galaxy Fold), Motorola Razr a Razr 5G, Huawei P40/P40 Pro. Mobil.cz nicméně doporučuje si podporu technologie virtuální SIM ověřit přímo u výrobce či v dokumentaci zařízení.

V případě prodeje zařízení, v němž má zákazník eSIM profil nahraný, je nutné jej odstranit manuálně v nastavení telefonu. Virtuál Mobil.cz upozorňuje, že uvedením smartphonu do továrního nastavení se totiž profil obvykle nesmaže. Na eSIM lze převést i stávající číslo využívané na běžné plastové SIM, platí to i v případě přechodu od jiného operátora.

eSIM nabízí i Kaktus. Ale zatím jen omezeně

Dalším alternativním poskytovatelem mobilních služeb, který eSIM zahrnul do nabídky, je virtuální operátor T-Mobilu Kaktus. V současnosti je však dostupná pouze pro stávající zákazníky, kteří na ni z fyzické SIM mohou přejít po přihlášení do sekce Moje služby na webu Kaktusu.

eSIM Kaktusu bude nicméně dostupná i pro nové zákazníky. Ti se jí podle vyjádření T-Mobilu v e-shopu virtuála dočkají do konce letošního prvního čtvrtletí.