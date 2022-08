Vodafone má dva tajné tarify. Osloví datově náročné i žvanily

Vodafone začátkem srpna obměnil svou akční nabídku, navíc ji o rozšířil na dva tarify. Hlavní akviziční tarif doznal výrazné změny. Zatímco v předchozí podobě obsahoval jen 3 GB dat, v té současné operátor nové zákazníky láká na podstatně štědřejších 10 gigabajtů. Navrch přidává neomezené SMS do všech sítí, u červnového tajného tarifu se totiž za každou odeslanou textovku platilo. A pak jsou tu volné minuty. Těch je ve srovnání s předchozí akviziční nabídkou méně: 100 minut oproti 130. Minuta nad rámec volných jednotek stojí nadále 3,49 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že lákavá cena akčního tarifu, která v červnu činila 288 korun, tedy v případě srpnové nabídky povyskočila. Operátor si za akční tarif Data 10 GB účtuje 450 korun. To je o poznání více, nicméně současný akční tarif nabízí i více než trojnásobek dat než ten z června. Navíc první měsíc získá zákazník, který této nabídky využije, neomezená data na měsíc zdarma. Aktuální akční tarif zaměřený na datově náročnější uživatele je možné získat až do 31. srpna.

Druhý akční tarif Vodafonu pak míří naopak na uživatele, kteří upřednostňují volné minuty před datovou porcí. Osloví také ty zákazníky, kteří nechtějí za tarif platit více než 300 korun měsíčně. Stojí totiž 297 korun, tedy o dvě koruny méně než nejlevnější tarif z běžné nabídky operátora (Start 130 za 299 Kč). Přitom oproti němu nabídne podstatně více služeb obsažených v uvedeném měsíčním paušálu. Zatímco běžný, draží tarif nabídne 130 minut a 1 GB mobilních dat, akční dává neomezené volání i neomezené SMS do všech sítí a k tomu 1,5 GB dat.

Že je vám tato nabídka povědomá? Nepletete se, Vodafone akční tarif Neomezeně do všech sítí a 1,5 GB dat nabízel už letos v únoru. Po půl roce jej tedy vrátil do nabídky, aby k sobě přilákal i jinou skupinu zákazníků, než jsou ti prahnoucí po štědré porci mobilních dat (a ochotní platit o zhruba 200 korun měsíčně více). I tento akční tarif lze pořídit opět pouze během srpna (do 31. 8.).

Ovšem pozor, v kamenné prodejně ani jeden z uvedených tarifů zájemce z řad nových zákazníků, zákazníků přecházejících od jiného operátora či těch, kteří chtějí přejít z předplacené služby na tarifní, nezíská. „Aktuální limitovaná nabídka je k dispozici výhradně online a zjišťujeme si zájem potenciálních zákazníků. Je určená každému, kdo by chtěl začít využívat služby Vodafonu,“ vysvětlil redakci Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.

Na štědrá data láká nováčky i konkurence

Hlavní akviziční tarif je patrně odezvou na časově omezenou letní nabídku konkurenčního T-Mobilu. Ten zákazníky láká na tarif za 455 korun, tedy o pět korun dražší než Vodafone. V ceně je obsaženo celkem 150 volných minut do všech sítí, tedy o polovinu více, než u své akční nabídky dává Vodafone, který však naopak získává náskok v případě jeho neomezených SMS: T-Mobile dá totiž pouze 150 volných textovek. V případě dat jsou, co se základní podoby akčních tarifů týče, obě nabídky vyrovnané. Obě totiž obsahují 10 GB dat.

Nicméně zatímco s Vodafonem lze první měsíc datovat bez omezení, tak T-Mobile dá po vyčerpání většiny základní datové porce navrch další porci dat, v tomto případě 15 gigabajtů. Drobnou výhodou je pak služba Pořád online, která zákazníkům T-Mobilu umožňuje datovat i po vyčerpání základních dat, tedy bez nutnosti si data navyšovat. Je však nutné se smířit s výrazně omezenou přenosovou rychlostí.