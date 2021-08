T-Mobile mění tarify. Zlevňuje a neomezená data pustí i přiškrceným tarifům

Nová služba se jmenuje Pořád online a bude součástí tarifů s datovým balíčkem, které zatím představil operátor tři a u dvou z nich je jejich součástí. Velmi zjednodušeně lze službu nazvat jako neomezená data, ale ve skutečnosti je to spíš nepřerušení datového spojení.

Je to návrat do doby před pěti či šesti lety, kdy operátoři po vyčerpání datového balíčku také data nevypnuli, zákazník mohl surfovat dál, ale jen velmi pomalou rychlostí. Tento princip, který skončil v letech 2015 a 2016 podle operátora, se tak u T-Mobilu vrací. Rychlost připojení bude omezená na 256 kbit/s. To by podle operátora mělo stačit na textovou komunikaci přes messengery, vyhledávání v jízdních řádech nebo vyřízení bankovních transakcí.

Základní dva tarify s datovými balíčky se jmenují 3 GB Plus a 8 GB Plus. První vyjde na 550 Kč, druhý na 675 Kč. Tarify nahradí současné s 2 GB a 4 GB dat, jež jsou levnější o 25 a 50 korun a neobsahují službu Pořád online. Zdražení tu sice je, ale s ohledem na přidaná data je nevýznamné. Úplně nejlevnější nový tarif se pak jmenuje Start, vyjde na 475 korun a má neomezená volání a SMS plus 1 GB pro datování a je bez služby Pořád online.

Neomezená data jsou levnější

T-Mobile zároveň mění nabídku tarifů s neomezenými daty. Aktuálně nejlevnější takový tarif začíná na 1 075 korunách při rychlosti omezené na 3 Mbit/s. V nové nabídce (alespoň u zatím zveřejněných tarifů, další představí 1. září) cena klesá na 875 Kč měsíčně u tarifu Neomezeně XL. Rychlost je zde omezená na 10 Mbit/s. Takový tarif je i v současné nabídce, a to za 1 275 Kč. Nutno dodat, že u současných tarifů je 20 respektive 50 GB z čerpaného objemu plnou rychlostí, u nového to je jen 15 GB.

Nově T-Mobile nabídne i zcela neomezený tarif (Neomezeně 5G XL), tedy s neomezenými daty a s neomezenou přenosovou rychlostí. Vyjde na 1 275 korun. Právě tento tarif a nabídka pro podnikatele (za 1 350 Kč, tarif Neomezeně 5G XL Business) jako jediné umožní datovat i v rámci 5G sítí. U ostatních bude do 5G omezen buď přístup, nebo přenosová rychlost. To operátor zatím nekonkretizoval.

T-Mobile přidává bonusy

Nový zcela neomezený tarif je o 300 korun měsíčně levnější než současný adekvátní tarif. Ke všem novým tarifům s výjimkou Startu a 3 GB Plus dává operátor dotaci na nový mobil. A to od 2 000 do 5 000 Kč. Tarify jsou bez závazků. U nejdražších pak přidává další bonusy. K tarifu Neomezeně 5G XL to je T-Mobile TV mini a 1 000 minut volání do EU, u byznysového Neomezeně 5G XL Business je to také volání do EU, a místo televize balíček kancelářského softwaru Microsoft 365 basic.

Nové tarify T-Mobile od 1.9. 2021 Tarif Neomezená data Přenosová rychlost Neomezené volání a SMS Cena Bonus Start NE, 1 GB neomezená ANO/ANO 475 Kč 3 GB Plus NE, 3 GB neomezená ANO/ANO 550 Kč Pořád online, sleva na telefon 8 GB Plus NE, 8 GB neomezená ANO/ANO 675 Kč Pořád online, sleva na telefon Neomezeně XL ANO 10 Mbit/s, 15 GB plnou rychlostí ANO/ANO 875 Kč Sleva na telefon Neomezeně 5G XL ANO Neomezená 5G ANO/ANO 1 275 Kč 1 000 minut do EU, T-Mobile TV mini, sleva na telefon Neomezeně 5G XL Business ANO Neomezená 5G ANO/ANO 1 350 Kč 1 000 minut do EU, Microsoft 365 basic, sleva na telefon

Jako první letos představil nové tarify na začátku června Vodafone a výrazně snížil ceny. Základní tarif s neomezenými službami včetně dat vyjde na 599 korun měsíčně, ale rychlost je dramaticky omezená na 2 Mbit/s. To je limitní rychlost pro nižší kvalitu videa.



Původní tarify T-Mobile do 1.9. 2021 Tarif Neomezená data Přenosová rychlost Neomezené volání a SMS Cena Můj svobodný tarif M 2 GB NE, 2 GB Neomezená ANO/ANO 525 Kč Můj svobodný tarif M 4 GB NE 4 GB Neomezená ANO/ANO 625 Kč Můj svobodný tarif M 15 GB NE 15 GB Neomezená ANO/ANO 825 Kč SD neomezeně ANO 3 Mbit/s, 20 GB plnou rychlostí ANO/ANO 1 075 Kč HD neomezeně ANO 10 Mbit/s, 50 GB plnou rychlostí ANO/ANO 1 275 Kč MAX neomezeně ANO Neomezená ANO/ANO 1 575 Kč

Další v nabídce je tarif s adekvátními parametry s novinkou T-Mobile Neomezeně XL (rychlost omezena na 10 Mbit/s). Vodafone je však o 76 korun levnější, vyjde na 799 Kč. O stejnou částku je pak levnější i nejvyšší neomezený tarif bez omezené rychlosti, vyjde na 1 199 Kč.



Nabídka třetího síťového operátora O2 je aktuálně nejméně zajímavá, protože O2 nové tarify zatím nepředstavilo.