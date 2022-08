O2 přidává dětem data a Vodafone má slevy na kombinace služeb

Základní tarif pro děti se u O2 jmenuje Můj první tarif. Obsahuje 120 minut volání do všech sítí, neomezené SMS do vlastní sítě a 1 GB dat. To vše za 299 korun měsíčně. Od 17. srpna operátor tarif vylepší. Místo 1 GB dat dostanou zákazníci 3 GB dat a to bez změny ceny.

Vylepšení dostanou automaticky i stávající zákazníci, opět bez změny ceny. V rámci tarifu lze využívat i síť 5G a tarif je určený pro mladé do 26 let.

Konkurenční operátor Vodafone má zvýhodněnou nabídku pro kombinaci služeb. Akce platí do konce září. Maximální výše úspory je 800 korun a to pokud zákazník zkombinuje pevný internet, mobilní tarif a televizní službu. Uvedená sleva platí pro internetové připojení 1 Gbit/s, které standardně stojí 899 Kč, mobilní tarif Neomezený Super za 799 Kč a televizi TV komplet za 531 Kč.

Na pevný internet dá Vodafone slevu 300 korun, na mobilní tarif 200 korun a na televizi 300 korun. Dohromady tedy 800 Kč. Ale lze volit i nižší tarif pevného internetu, sleva je však nižší. U televize a pevného internetu je ještě nutné platit měsíčně poplatek ta modem a to od 70 do 100 korun, záleží na tarifu.

V rámci akce Vodafone dává slevu i bez nutnosti slučování služeb. Sleva je pak 200 až 260 korun podle tarifu. Vyšší sleva je zde paradoxně u levnějšího tarifu s maximální přenosovou rychlostí 500 Mbit/s.

V případě kombinace služeb pevného internetu a mobilního tarifu pak operátor nabízí speciální službu a to balíček neomezeného datového připojení přes mobil na 24 hodin. Výhodou je, že v rámci balíčku není omezená rychlost připojení, které je jinak u některých neomezených tarifů přiškrceno na 2 nebo 10 Mbit/s. Balíček si může aktivovat každý, kdo má na svém účtu mobilní tarif a pevný internet.

Balíček není nikterak zpoplatněný, jenže si ho uživatel nemůže zapnout jen tak. Podmínkou je výpadek pevného připojení, případně jeho plánovaná údržba. Pokud by jedno či druhé trvalo déle než 24 hodin, může si uživatel balíček aktivovat znovu.