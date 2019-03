Mezinárodní hovory výrazně zlevní. Od května budeme do EU volat za 6 korun

Na pravidlech, která kromě jiného zlevní telefonování do jiné unijní země od května 2019, se zástupci Evropského parlamentu (EP) a zemí Evropské unie (EU) dohodli již začátkem loňského června. Příslušný telekomunikační balíček, který umožňuje zavedení cenových stropů mezinárodních hovorů v rámci EU, pak EP schválil loni 14. listopadu.

Posledním krokem k zavedení regulace bylo zveřejnění Pokynů k mezinárodní komunikaci v rámci EU. Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC tuto podmínku splnilo podle Českého telekomunikačního úřadu v pondělí 11. března.

Od 15. května tak nesmí být ceny účtované za mezinárodní hovory či SMS (hovory a textovky na zahraniční čísla) v rámci Unie vyšší než 0,19 eura (4,87 Kč) za minutu hovoru a 0,06 eur (1,54 Kč) za textovou zprávu. Minutový hovor na jakékoli telefonní číslo z EU bude po připočtení DPH stát z Česka necelých šest korun, SMS pak 1,86 Kč.



V současnosti se ceny za mezinárodní hovory v rámci EU pohybují v rozmezí 6,99 Kč až 24,90 Kč. Nejméně zaplatí zákazníci T-Mobilu, ovšem pouze v případě mezinárodních hovorů do sousedních států. Do ostatních států Evropy si totiž operátor účtuje 12 Kč za minutu. Pro předplacenou Twist kartu platí ovšem vyšší sazby, a to 11 Kč/min, respektive 15 Kč/min. U Vodafonu je standardní minutová sazba mezinárodního volání do států EU 11,50 Kč, levněji vyjdou jen hovory na Slovensko (7,26 Kč/min). Volání na Slovensko má zvýhodněné i O2, zákazníci zaplatí 11,90 Kč za minutu. Do ostatních evropských států pak sazba činí 24,90 Kč/min.

Regulace ze strany EU výrazně zlevní i mezinárodní SMS. Nejlevněji v současnosti vyjde textovka odeslaná na zahraniční číslo ze SIM Vodafonu, operátor si účtuje 2,52 Kč (sazba platná i pro Slovensko). U konkurence je ovšem sazba dvojnásobná: odeslání SMS na zahraniční číslo ze SIM O2 vyjde totiž na 5 Kč, o málo dražší je pak při odeslání z čísla T-Mobilu (5,05 Kč).

Odeslání SMS na zahraniční číslo vyjde od 15. května paradoxně levněji, než si operátoři účtují za textovku odeslanou v rámci českých sítí z předplacené karty. Regulovaná cena mezinárodní SMS totiž s daní vychází na 1,86 Kč, u předplacených karet chtějí operátoři za SMS obvykle 1,90 Kč.

Stanovení maximálních cenových stropů v případě mezinárodních hovorů a SMS je již druhou významnou evropskou telekomunikační regulací po EU roamingu. Roamingové poplatky v rámci EU byly zrušeny 15. června 2017. Od tohoto data nesmí operátoři k roamingu v rámci EU připočítávat jakékoli poplatky. Zákazníci tak volají, esemeskují a datují za ceny jako doma (více viz Ode dneška voláme v EU jako doma. Pozor na některé finty).