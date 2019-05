T-Mobile snižuje mezinárodní sazby. Do některých zemí o více než polovinu

Od středy 15. května se minutové sazby účtované T-Mobilem za mezinárodní hovory v rámci EU sníží na 5,89 Kč, za SMS si operátor naúčtuje nově jen 1,86 koruny. V případě některých evropských států budou sazby tedy o více než polovinu nižší. Operátor totiž doposud rozlišoval, zda je hovor veden na číslo z okolních, či ostatních evropských států. Výše minutové sazby se navíc lišila i v závislosti na tom, zda volající využívá paušální, nebo předplacené služby.

Nižší sazba 6,99 Kč/min u paušálních a 11 Kč/min u předplacených služeb tak platila pouze v případě okolních států, kam patřilo Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko. Volání do ostatních evropských států, tedy unijních i neunijních pak vyšlo na 12, respektive 15 korun za minutu. Hovory třeba na chorvatská, italská, britská či maďarská čísla tak byly zpoplatněny právě vyššími sazbami.

Od 15. května nebude T-Mobile rozlišovat, zda-li volající využívá paušální, či předplacené služby. A to nejen v zóně EU, ale ve všech zónách. Twist zákazníci tak již nebudou platit za stejné služby více než ti tarifní. V zóně Zbytek Evropy, kam budou patřit neunijní evropské státy, zaplatí za minutový hovor shodně 12 korun, v zóně Svět pak 30 korun (Twist zákazníci platili doposud 35 Kč/min).

Sazba za odeslanou mezinárodní SMS zůstává mimo zónu EU beze změny. Bez ohledu na číslo příjemce vyjde stále na 5,05 Kč. Nutné zmínit, že evropské nařízení upravující maximální výši sazeb mezinárodních hovorů a SMS se vztahuje výhradně na volání a odeslané textovky na číslo zahraničního operátora. Podmínek roamingu se aktuální změny nikterak nedotýkají. Pokud tedy bude zákazník trávit třeba dovolenou v některém z unijních států, tak volá, posílá zprávy a datuje za stejných podmínek jako doma.

Mezinárodní sazby T-Mobilu platné od 15. května* Zóna Minutová sazba za hovor Sazba za odeslanou SMS EU 5,89 Kč 1,86 Kč Zbytek Evropy 12 Kč 5,05 Kč Svět 30 Kč 5,05 Kč Satelitní sítě 200 Kč 5,05 Kč

*sazby platné pro tarifní zákazníky i pro předplacenkáře

V souvislosti s evropským nařízením upravují sazby za mezinárodní hovory a SMS i konkurenční operátoři. Zákazníci O2 zaplatí stejné sazby jako ti

T-Mobilu, tedy 5,89 Kč za minutový hovor a 1,86 Kč za SMS, a to od středy 15. května. O2 nicméně nabízí balíček Chytré volání do zahraničí, ten za měsíční poplatek 199 korun nabízí neomezené volání na slovenská čísla a minutovou sazbu 3,50 korun do všech ostatních světových zemí.

Vodafone nižší sazby uplatňuje již od úterý 7. května, jeho zákazníci navíc oproti konkurenci ušetří. Za minutový hovor vedený na číslo v síti unijního operátora zaplatí totiž jen 5,80 Kč, za odeslanou SMS pak 1,80 Kč. I Vodafone v této souvislosti aktualizoval seznam zemí spadajících do jednotlivých zón (více viz Do Paříže či Karibiku budeme volat za šest korun. S Vodafonem o týden dříve).



Loni v listopadu schválený telekomunikační balíček, který ustanovuje maximální ceny za hovory a SMS na číslo v rámci EU, se kromě mobilních operátorů vztahuje i na alternativní poskytovatele. I virtuální operátoři tak k 15. květnu musí upravit své ceníky tak, aby byly v souladu s evropským nařízením. Současné cenové stropy platí do 14. května 2020, poté by mělo ze strany Evropské unie dojít k dalšímu snížení sazeb za mezinárodní hovory a SMS.