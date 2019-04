Do Paříže či Karibiku budeme volat za šest korun. S Vodafonem o týden dříve

Minutovou sazbu mezinárodního volání do všech zemí Evropské unie totiž Vodafone ze současných 11,50 Kč na 5,80 Kč snižuje už od úterý 7. května. Loni v listopadu schválený telekomunikační balíček ustanovuje mimo jiné i maximální cenu SMS odeslané na číslo v rámci EU, a to na šest centů. Za takovou textovku si tedy Vodafone od výše uvedeného data naúčtuje jen 1,80 Kč, tedy o zhruba 70 haléřů méně než doposud (2,52 Kč/SMS).

Za stejné ceny jako do unijních států bude možné volat a esemeskovat i na čísla islandských, lichtenštejnských a norských operátorů. Kromě toho se nařízení o maximálních cenových stropech mezinárodních hovorů a SMS vztahuje i na zámořská území unijních států, takže třeba i minutový hovor na Martinik v Karibiku vyjde na necelých šest korun. Jde totiž o zámořský departement Francie.

Stejné nařízení se vztahuje nově například i na Kanárské ostrovy, operátor totiž v souvislosti s evropským nařízením upravuje i výčet států zařazených do Regionu 1. Od 7. května do něj přibudou nové státy (kompletní výčet zemí Regionu 1 od 7. května viz box níže), některé, například Monako, San Marino či Švýcarsko, se ovšem naopak přesouvají do Regionu 2. U takových pak i po 7. květnu zůstávají zachovány dosavadní sazby, tedy 11,50 Kč za minutu hovoru a 2,52 Kč za odeslanou SMS.

V souvislosti s tím se tak mění i výčet států, v nichž je možné v rámci tarifů Red Naplno 10 GB a Red Naplno 20 GB využívat balíček 1 000 volných minut do zahraničí. V tomto případě nicméně operátor v tomto balíčku zákazníkům ponechává i země, které přesouvá nově do druhého regionu (Andorra, Kanada, Monako, San Marino, Švýcarsko, USA).

Všechny změny související s novým evropským nařízením se vztahují jak na nefiremní, tak na firemní zákazníky Vodafonu. Tento operátor je prvním, nicméně ne posledním, kdo ceny za mezinárodní volání a SMS snižuje. Nejpozději do 15. května tak budou muset učinit i všichni ostatní tuzemští operátoři, tedy nejen síťoví, ale i virtuální.