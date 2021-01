Poslanci chtějí povinnou registraci předplacenek. Platit má i pro současné

Předkladatelé (oba za ANO) v pozměňovacím návrhu k novele, která čeká na projednání v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 1084, požadují její rozšíření o § 61a. Na jeho základě by měli být prodejci předplacených karet oprávněni získat rodné číslo zákazníka pro účely vedení databáze podle § 61 odst. 4. Tento údaj by byli povinní předat operátorovi, v jehož síti má být předplacenka využita. Cizí státní příslušníci by pak museli uvést celé jméno, datum a místo narození.

Registrace by byla nicméně povinná pro všechny uživatele předplacených karet. Tedy nejen ty nové, ale i stávající. Poslanci totiž zároveň navrhují možnost dodatečné registrace uživatelů stávajících aktivních anonymních SIM. Byť v pozměňovacím návrhu přímo uvádějí, že „uživatelé ... mohou karty dodatečně registrovat“, tak z následujících vět je zřejmé, že by jinou volbu neměli. Registrace již aktivní předplacenky má být totiž povinná.

„Neprovedou-li registraci ve lhůtě 6 měsíců od nabití účinností § 61 odst. 4 zákona, provede příslušný podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, v jehož síti má být předplacená karta využita, deaktivaci SIM karty,“ píše se v pozměňovacím návrhu.

O způsobu ověření totožnosti je potřeba jednat

Podle Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) je povinnost uvádět rodné číslo poněkud překvapivá. „V momentě, kdy stát na jednu stranu chce odstranit RČ z občanských průkazů a operátorům zakázat jejich používání, nedává příliš smysl, aby jiný zákon rodná čísla naopak přikazoval uchovávat,“ reagoval redakci Mobil.iDNES.cz výkonný ředitel APMS Jiří Grund.



„Vedle toho v zahraničí existuje několik vyzkoušených modelů, jak totožnost uživatelů ověřovat řekněme efektivněji pro všechny zúčastněné,“ doplnil s tím, že smysl by dávalo uspořádat na toto téma kulatý stůl či pracovní skupinu a společně se sektorem hledat smysluplné řešení. „Bohužel se na to jde obráceně,“ podotkl s tím, že APMS je připravena se za sektor na této diskuzi podílet.

Jiří Janeček z tiskového oddělení T-Mobilu na dotaz redakce reagoval, že operátor vždy respektoval a bude respektovat platné zákony a nařízení. „Nicméně je potřeba domyslet detaily návrhu, aby tato změna byla pro zákazníky co nejvíce přívětivá,“ upřesnil.



Vodafone již zákazníkům s předplacenkami umožňuje údaje doplnit. „Zákazníci tuto možnost využívají, i když anonymní karty převažují,“ informoval tiskový mluvčí Ondřej Luštinec. Poukázal na to, že Česko patří do menší skupiny zemí v Evropě, kde jsou v současnosti anonymní předplacenky dostupné.

Nedomnívá se nicméně, že by deanonymizace předplacenek měla negativní dopad. „Důležité bude tento krok odborně prodiskutovat a najít přiměřené řešení,“ upřesnil s tím, že neméně důležité bude změnu důkladně vysvětlit i zákazníkům. Včetně třeba umožnění jednoduchého procesu zadávání údajů, a to i s ohledem na fakt, že mezi předplacenkáři jsou také senioři.



Před lety ze snahy o deanonymizaci předplacenek sešlo

V roce 2016 povinnou registraci předplacenek coby prevenci kriminality zvažoval tehdejší místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda STAN Petr Gazdík. Česká pirátská strana se ovšem proti tomu ostře ohradila, její předseda Ivan Bartoš následně inicioval společnou schůzku.

Gazdík zastával názor, že povinná registrace předplacených karet by policii výrazně usnadnila identifikaci pachatelů trestné činnosti, předseda Pirátů oponoval, že takové opatření je nefunkční a neefektivní. Poukázal například na vágní identifikaci na Slovensku i na možnost snadného obcházení zákona, a to nejen pořízením anonymní SIM v jiném státě EU, v němž předplacenky registraci nepodléhají. Zneužívány by mohly být totiž i veřejné telefonní automaty.

K přesvědčení o nutné změně legislativy přivedly Gazdíka výhrůžné telefonáty, kdy volající často zneužívá anonymity předplacených karet. Bartoš oponoval, že jde pouze o jeden z mnoha různých prostředků umožňujících páchání trestné činnosti. Podle něj by na případnou legislativní úpravu doplatili zejména běžní uživatelé. Oba předsedové se na vzájemné schůzce i přes vědomí závažnosti výhružných telefonátů shodli, že zvažovaná opatření by tuto problematiku nevyřešila (více viz Chtěli konec anonymních předplacenek. Piráti jim to vymluvili).