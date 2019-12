Rodné číslo je přežitek. Můžete skrz něj přijít o identitu, říká náměstek

V souvislosti s rodným číslem se mluví o takzvaném významovém identifikátoru. Co to znamená?

Rodné číslo v sobě obsahuje řadu informací, které jsou svou povahou osobního charakteru. Z čísla lze zjistit datum narození, také pohlaví, u dříve přidělených rodných čísel místo narození. Tato skutečnost je obsažena v čísle za lomítkem. Dá se přes něj identifikovat člověk skrze veškeré informační systémy, a to nejen veřejné správy, tedy to, co vede o občanovi stát, ale i v soukromoprávní sféře. Rodná čísla se využívají na formulářových smlouvách na energetiku, na plyn, na vodu, na pojištění, auta. Na všechno možné.

Proč Česká republika odstupuje od rodných čísel?

Rodné číslo v sobě obsahuje řadu informací, které jsou svou povahou osobního charakteru. Z čísla lze zjistit datum narození, také pohlaví, místo narození. To je to číslo za lomítkem.

Ta největší hrozba rodných čísel je v tom, že přes něj dohledáte úplný sken člověka z hlediska informací v agendách, které jsou o něm vedeny. To znamená, že v případě, že já bych získal něčí rodné číslo, ukradl mu občanku – a měl bych to štěstí, že bych vypadal podobně – tak si o daném člověku mohu zjistit, kde bydlí, zda pobírá sociální dávky, v nemocnici jeho chorobopis. Rodné číslo je zároveň DIČ, daňové přiznání, zdravotní stav v nemocnici. Můžu se podívat, zda nemá nedoplatky na plyn, a tak dále. V podstatě o tom člověku mohu zjistit úplně kompletně všechno.

Můžeme to přirovnat k jakési ztrátě identity. K tomu je rodné číslo velmi příhodným klíčem. Riziko je přítomné, poukazuje se na něj více než deset let. Proto vnitro chce vypustit rodné číslo z občanek, z řidičského průkazu a z dalších průkazů, kde rodné číslo slouží jako významový identifikátor.

Takže zmizí i z kartičky pojištěnce?

Ano. I z ní.

Co tedy nahradí rodná čísla?

Zavedeme bezvýznamové identifikátory tří kategorií.

Číslo za čísla

V čem bude spočívat jejich význam?

První je agendový. Toto číslo již dnes slouží v řadě agend jako agendový identifikátor fyzické osoby, takzvaný AIFO, zejména ke komunikací se státem a mezi agendovýmí informačními systémy.

Vy například přijdete na úřad pro nový občanský průkaz. Oni komunikují se základními registry a evidencí obyvatel tak, že zadají kód agendy: ‘Přišla osoba XY a chce občanku. Z důvodu odcizení, ztráty, uplynutí platnosti.’ A to má nějaký kód. Následně se k tomu připojí ještě další sada náhodných čísel, která vygeneruje systém z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tohle je samozřejmě záležitost vteřiny.

Kód se odešle na základní registry a tam podle daných čísel poznají, že někdo na úřadě si přišel pro nový občanský průkaz a že se musí ověřit totožnost. Číslo se spáruje se základními registry a úředníkovi nazpět pošle jen tu sadu údajů, na které má právo. Pro výkon dané agendy. Úředníkovi to nebude ukazovat data o čemkoliv dalším. Nikdo si takto nebude moci udělat celý sken člověka. Jeho osobní údaje budou více chráněny.

Jaký je další identifikátor?

Další jsou stykové identifikátory, které budou veřejné, ale bezvýznamové. A budou se v čase měnit. Typickým příkladem je číslo občanského průkazu. Když vám někdo ukradne občanku, tak vy si vyřídíte novou. Stykový identifikátor bude sloužit ke komunikaci jak se státem, tak i v soukromoprávním sektoru. Na základě čísla občanky si vás tak budou moci dohledat na úřadech v základních registrech.

Nebude problém s tím, že se identifikátor bude neustále měnit?

Ne. To je právě výhodou a tou podstatou. Takhle si vás bude moci ověřit banka. Vyhledají vaše číslo občanky a podle základních registrů si ověří, zda se jedná skutečně o vás.

Rodné číslo je přežitek

Nebude tedy nutné na úřady nosit rodné listy, aby si nás mohli úředníci ověřit?

Ne. Už nebudete rodné číslo potřebovat. Tady je taky dobré se zamyslet, proč se rodné číslo vůbec zavedlo.

Proč?

Zavedlo se někdy v 60. letech, a to z důvodu vedení sociálního pojištění. Do důchodu přicházely silné ročníky po první světové válce a jednoduše se potřebovalo dohledat, který ze čtyřiceti Nováků vlastně dostane ten důchod. Tak se zavedlo rodné číslo, řeklo se datum narození, pohlaví - lomítko a místo, kde se narodil, aby šli Nováci od sebe rozlišit. Jinak je v dnešní době rodné číslo přežitek.

Co poslední identifikátor?

Tím jsou klientské identifikátory pro komunikaci občan versus daná služba. Nejtypičtějším příkladem je zdravotnictví. Vy přijdete se svou občankou do nemocnice, kde přes číslo průkazu ověří vaši totožnost. A vaše identita se spáruje s číslem, pod kterým vás bude vést pojišťovna a další zdravotnická zařízení, které vám poskytovala zdravotnickou službu. Toto souvisí také s připravovaným zákonem o elektronizaci zdravotnictví.

Rodná čísla se nebudou od roku 2022 zapisovat do občanských průkazů. Podle platného zákona se neměla objevovat v dokladech vydávaných už od příštího roku. Zrušení rodného čísla v občanských průkazech k počátku roku 2020 bylo schváleno už před deseti lety. Kde nastal problém?

Ministerstvo vnitra je už nyní připraveno vypustit rodná čísla z občanských průkazů, v tom ten problém není. My jsme novelu předložili na výzvu ostatních ministerstev, která ovšem neměla připravené informační systémy, aby se obešla bez rodných čísel.



Doklady se budou měnit postupně?

Do roku 2022 úřady musí připravit své informační systémy, že už rodné číslo nebude. Ale náběh výměny bude pak podle toho, jak lidem budou končit jednotlivé doklady. Někomu v roce 2023, někomu v roce 2026. Nebude žádná plošná výměna občanek. S ničím takovým nikdo nepočítá. Proto taky neříkáme, že se rodné číslo odstraní, ale utlumí se.

Jde zde hlavně o utlumování u té generace, která bude fungovat v horizontu pěti až 10 let, kdy nemáme moc představu, jak to bude fungovat – převážně v digitálním světě.

Takže když to všechno dopadne, tak bude mít člověk rodné číslo jen u sebe doma na papíře?

Přesně tak.