Vodafone přifoukne mobilní data. Ale pouze předplacenkářům a jen někdy

V současnosti předplacenkáři Vodafonu, kteří využívají Předplacenou kartu 30, s níž minuta volání, odeslání SMS i 10 MB dat stojí vždy tři koruny, mají po dosažení denní hranice třicetikorunové útraty k dispozici kromě neomezeného volání a neomezených SMS do všech sítí také 300 MB mobilních dat. Tento denní benefit mohou čerpat až do půlnoci daného dne. Od 24. listopadu operátor datový limit ve zmíněném benefitu navýší, a to trojnásobně. Předplacenkáři tak po dosažení maximální denní útraty získají nově 900 MB dat.

Operátor se zaměřil i na měsíční balíčky, ovšem stejně jako u předplacenek pouze na vybrané. Konkrétně jde o základní balíčky kombinující neomezené volání i neomezené SMS s datovou porcí. Tedy stávající Volání v síti neomezeně + 1,2 GB dat a 1,2 GB dat a SMS v síti neomezeně. S oběma uvedenými, jak již z jejich názvů vyplývá, získá zákazník Vodafonu na 30 dní v současnosti 1,2 GB. Od konce listopadu to bude v obou případech o 300 MB více, nově tak zákazníci budou mít k dispozici 1,5 GB.

V případě balíčku s neomezeným voláním zachová operátor stávající cenu, i po navýšení datového objemu tak vyjde na 139 korun měsíčně. Avšak balíček kombinující data s neomezenými SMS v síti podraží. A to ze současných 99 korun na 119 Kč. Na stejnou částku pak podraží také měsíční balíček neomezeného volání v síti (nyní za 99 Kč).

Zákazníky, kterých se výše uvedené změny týkají, operátor už nyní informuje také prostřednictvím textových zpráv.

Z konkurence nabízí zvýhodněné měsíční balíčky svým předplacenkářům už pouze T-Mobile, O2 na svém webu v sekci věnované předplaceným službám žádný takový produkt nepropaguje. Nicméně T-Mobile oproti Vodafonu nemá ve své nabídce balíček kombinující více služeb, každý aktuálně nabízený vždy zvýhodňuje pouze jednu službu, respektive pouze volání či data. Balíček zvýhodňující SMS totiž v nabídce T-Mobile nemá.

Balíček, který uživatelům Twist karty zajistí bezplatné volání v síti, stojí sice jen 69 korun, ale má pouze sedmidenní platnost. V případě datových balíčků ten s 800 MB dat již měsíční frekvenci splňuje, vyjde na 109 korun. Pokud by se tedy předplacenkář T-Mobilu chtěl dostat na srovnatelný objem služeb, jaký ve svém balíčku od konce listopadu nabídne Vodafone, tak by kvůli nutnosti opakované aktivace obou dílčích balíčků zaplatil téměř 500 korun (čtyřikrát 69 Kč a dvakrát 109 Kč). Tedy více než čtyřnásobek ceny balíčku Vodafonu.