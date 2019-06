Operátoři jednají ve shodě, protože je to pro ně výhodné, říká předseda ČTÚ

Zákazníci popuzení dlouhodobou situací na tuzemském mobilním trhu osočují tuzemské operátory z kartelu. Český telekomunikační úřad ovšem mluví o tacitní koluzi, upozornil na ni v souvislosti s březnovými výsledky analýzy konkurence i firem s významnou tržní silou (více viz Operátoři jednají ve shodě, tvrdí ČTÚ. Doplácejí na to zákazníci). Jaký je rozdíl a proč už úřad nekoná nějaké kroky? Předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák se této problematice věnuje v pravidelném sloupku na serveru Lupa.cz.

Zprvu podotýká, že vymezení a ustavení mobilního datového trhu pro regulaci na velkoobchodní úrovni jde do další fáze. Již příští týden bude Rada ČTÚ projednávat právě rámcovou pozici k připomínkám, které síťoví i virtuální operátoři zaslali ve veřejné konzultaci.

Současně vysvětluje právě zásadní rozdíl mezi tacitní koluzí a kartelem: „Tacitní koluzi je třeba ostře odlišovat od protisoutěžních dohod – kartelu. Na rozdíl od protisoutěžní dohody, kterou její aktéři uzavírají dobrovolně, a proto je zakázaná a zavrženíhodná, je volba kooperativní strategie v tacitně koluzivním prostředí v podstatě ekonomicky racionální a z pohledu účastníků tacitní koluze nutná“.

Dodal, že takové chování totiž vede k jasnému zisku, avšak za cenu ztráty individualistického chování. Trh se podle Nováka totiž vyvinul do stavu, kdy je pro členy oligopolu nesmyslné a ztrátové volit samostatnou a nekooperativní strategii. Úřad má v takovém případě zákonnou možnost regulačního zásahu. Nicméně jen v určitých případech a při splnění řady podmínek. Kooperativní chování musí podle Nováka především sledovat společné cíle.

Na maloobchodním trhu jimi můžou být třeba absence agresivní konkurence v ceníkových cenách a její zaměření především na individuální nabídky ve firemním segmentu. Běžný zákazník je tak odkázán tedy jen na retenční nabídky. Oním společným cílem mohou být i absence agresivní konkurence v množství poskytovaných dat v běžných tarifech současně s pomalým navyšováním objemu v balíčcích anebo umělé udržování vyšší ceny kombinované služby hlas/data v porovnání s čistě datovou službou. Předseda ČTÚ tak vyjmenoval záležitosti, které vidí i běžný zákazník kteréhokoli tuzemského operátora. Ti ve shodě nejednají nicméně pouze na maloobchodním trhu.

„Na velkoobchodním trhu sledujeme společně výhodnou strategii udržování dostatečně vysoké velkoobchodní ceny (a nepříliš atraktivních podmínek) pro virtuály, která neumožňuje narušit strategii segmentace trhu,“ dodal Novák. Na vysoké velkoobchodní ceny, a to především v případě mobilních dat, které nedávají příliš prostoru k agresivní konkurenci, si alternativní poskytovatelé služeb stěžují dlouhodobě.



Existenci dostatečné transparentnosti trhu sami rozporují

Úřad musí v analýze nicméně dokázat i existenci dostatečné transparentnosti trhu umožňující efektivní odvetný mechanismus v případě, kdy se některý z členů tacitní koluze od společné strategie odchýlí.



„Jinými slovy – bereš mi zákazníky, protože jim nabízíš víc dat za nižší cenu? Snížím cenu taky a žádného mého zákazníka nezískáš,“ vysvětlil Novák a poukázal na asi nejvýraznější případ z dubna 2013. Tehdy operátor O2 rozpoutal mobilní revoluci, jako první totiž představil neomezené tarify za výrazně nižší ceny (více viz O2 rozjíždí českou mobilní revoluci. Neomezený tarif padl na 750 korun). Hned následující den reagoval výrazným snížením ceny tarifů Vodafone, o den později pak i T-Mobile.

Kritérium existence dostatečné transparentnosti trhu nicméně tuzemští síťoví operátoři podle Nováka bez rozdílu rozporují. A to tvrzením, že na českém mobilním trhu existují slevy z ceníkových cen. Velmi často se právě tímto argumentem operátoři ohání při poukazování na vysoké ceníkové ceny mobilních služeb v porovnání s jinými unijními státy.

„Tím ale sami přiznávají, že trh není dostatečně konkurenční, protože na konkurenčním trhu by žádné slevy z ceníkových cen neexistovaly, protože ceníková cena by již byla stlačena tak, že by další prostor ke slevě nedala,“ upozorňuje Novák s tím, že právě tuto tržní nefunkčnost musí regulace ze strany ČTÚ nahradit.

Podotýká přitom, že z boje o cenově nejcitlivějšího zákazníka, tedy takového, který je jako první připraven změnit dodavatele či službu v případě zvýšení ceny nekoupit, by něco měli mít i cenově méně senzitivní zákazníci.

„Jinými slovy se dá jednoduše říct, že už fakt, že se soutěž odehrává v oblasti neveřejných cen a individuálních slev, nikoliv plošně v ceníkových cenách, může být tacitně koluzní strategií,“ upřesnil předseda úřadu.



Jednat ve shodě je výhodné, připomíná APMS operátorům

Neopomněl si přitom rýpnout do Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která podle něj operátorům zcela veřejně připomíná, jak je výhodné jednat ve shodě. Činí tak na konkrétním případu francouzského nízkonákladového operátora Iliad, který v roce 2012 narušil oligopol místních operátorů (Orange, Bouygues a SFR).



Iliad svou agresivní nabídkou získal rychle pětinu trhu, což síťové operátory vyburcovalo k agresivním cenovým akcím. Bez ohledu na náklady tak nováčkovi omezili slibovaný tržní vzestup. A mluví se i o dohodě, na základě níž by se počet hráčů ve Francii zredukoval zpět na tři, čímž by skončila i brutální cenová válka.

„Cenová válka sice krátkodobě prospívá spotřebitelům, současně ovšem vede k zastavení investic do rozvoje sítí, a především brzdí a zpožďuje inovace a implementaci nových technologií,“ dodává APMS.

Asociace podle Nováka na tomto konkrétním případu barvitě popisuje, že agresivní soutěžní nabídka vede k cenové válce a případně i k dalším opatřením s očekávatelným výsledkem. „Tomuto kurióznímu prohlášení nelze rozumět jinak, než že jde o připomenutí existence tohoto odvetného mechanismu pro domácí operátory,“ uzavřel Novák s tím, že tacitní koluze není kartel.

Má-li přesto někdo podezření, že tuzemští operátoři uzavřeli kartelovou dohodu, má se podle předsedy ČTÚ obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.