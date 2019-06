Na české operátory u moře zapomeňte. Chorvatští vám dají neomezená data

Jak získat do mobilu dostatek dat, aby rodiče o dovolené online zabavili své děti? Otázka, kterou si položil kolega Roman Švidrnoch z MF DNES. Také letos vyrazil k Jadranu zmapovat případná úskalí na klasické trase využívané při cestě k moři i stovkami tisíc Čechů (více viz Cesta do Chorvatska 2019. Nejhůř bude v Česku, sezona silničáře nezajímá).

Datově náročná může být již samotná cesta do cílové destinace, třeba z Prahy na oblíbenou Makarskou riviéru to za ideálních podmínek trvá téměř 12 hodin (čas bez nutných přestávek). Rodiče tak jistě ocení možnost své ratolesti zabavit online pohádkami. A to nejen při samotné cestě, ale i poté v místě pobytu. Jenže jedna hodina sledování videa na YouTubu ve Full HD rozlišení si z datového limitu uzme až 2 GB, v HD rozlišení je to okolo jednoho gigabajtu. Základní data tarifu tak zmizí poměrně rychle. A to je ještě nutné pamatovat na datovou rezervu pro mobilní navigaci, která bývá při případných výletech po okolí nepostradatelná.

Jednorázové navýšení dat, nebo předplacenka? Počítejte.

Jednou z možností v případě vyčerpání základních dat tarifu je jejich obnovení. Jenže to má svá úskalí a při vyšší datové náročnosti nelze tuto volbu příliš doporučit (více viz box níže). Totéž platí ovšem víceméně i pro předplacenky, na první pohled se přitom jeví jako nejsnazší řešení pro všechny datově náročnější dovolenkáře. Pojďme se na ně podívat trochu podrobněji. Kvůli přehlednosti zohledníme jen nabídku síťových operátorů.

Například předplacenka Go od O2 vyjde bez ohledu na v ní obsažený bonus (volání do sítě, resp. mobilní data) vždy na 150 korun (výše přednabitého kreditu). Jako bonus tak lze při pořízení správné varianty získat 500 MB dat zdarma na 30 dní (poté 99 Kč/měsíc), což je ovšem na videa tristně málo. A tak se to neobejde bez pořízení datového balíčku, ideálně toho nejvyššího, tedy s 5 GB dat. Ten ovšem vyjde na 549 korun, jeho obnova pak na 249 Kč. Karta Go online s přikoupeným 5GB balíčkem tedy nabídne sice celkem 5,5 GB dat, ale prvotní investice si v případě navýšení kreditu prostřednictvím kuponu vyžádá 650 korun (150 Kč cena karty + pětisetkorunový dobíjecí kupon). A pozor: bez příplatku lze v rámci EU vyčerpat reálně jen zhruba 7,8 GB dat (způsob propočtu viz box).

Proč se nevyplatí jednorázové navýšení dat tarifu V případě O2 a Vodafonu si lze u většiny neomezených tarifů obnovit data po vyčerpání FUP pouze po 2 GB, a to vždy za 249, respektive 149 korun. U T-Mobilu je rozpětí mnohem větší (maximálně 10 GB za 599 Kč), nicméně za 249 korun jako v případě O2 získá magentový zákazník celkem 2,5 GB. Je ovšem nutné pamatovat na to, že od určité spotřeby mohou operátoři účtovat příplatky. Prováděcí nařízení Evropské komise totiž pamatuje i na případy, kdy zákazník využívá třeba tarif s neomezenými datovými službami. Datový limit, tedy maximální datový objem čerpatelný v EU bez příplatku, se vypočítává jako podíl dvojnásobku ceny datového balíčku/tarifu bez DPH a regulovaného cenového stropu pro roamingová data (od 1. ledna 2019 je to 4,5 eura). Pro příklad uvádíme propočet u tarifu Free Stříbrný od O2, který stojí 849 Kč měsíčně. Bez daně je to tedy 701,65 Kč, dvojnásobek tak činí 1 403,30 Kč. Regulovaný cenový strop je po přepočtu 115,28 Kč. Bez příplatku tak zákazník O2 s tarifem, který obsahuje v základu 6 GB dat, může v EU spotřebovat bez příplatku dvojnásobek (zhruba 12,1 GB). Třikrát obnovená data (po 2 GB) jej vyjdou ovšem na nemalých 747 korun.

A co konkurence, je na tom lépe? Zdaleka ne. Výše prvotní investice jsou sice nižší, ale nižší ceny datových balíčků znamenají ve výsledku i menší datovou porci využitelnou v rámci EU bez příplatku.

Třeba u T-Mobilu lze sice předplacenku Twist pořídit i zdarma (operátor zašle ještě druhou SIM jako dárek), nicméně je potřeba následně přikoupit datový balíček. Ten nejvyšší (4 GB) vyjde na 399 korun. Při zohlednění výše přednabitého kreditu na SIM (10 Kč na každé kartě) je tedy nutné v případě dobíjecího kuponu sáhnout po čtyřsetkorunové hodnotě. Prvotní investice tak činí 400 korun.

Pořídit si lze nicméně i Twist kartu ve variantě s již 4GB balíčkem zdarma na prvních 30 dní. Operátor si za ni naúčtuje 399 korun, což je tedy prvotní investice. Samotný balíček vyjde reálně na 299 korun, na kartě je totiž stokorunový kredit.

A reálně dostupné datové spotřeby bez EU příplatku u uvedených Twist karet? V obou případech je to vzhledem ke shodné výši za balíček/Twist kartu zhruba 5,7 GB.

U Vodafonu vyjde předplacenka na 200 korun, obsahuje počáteční kredit ve výši 101 Kč. Data je opět nutné přikoupit formou měsíčního balíčku, ten je ovšem kombinovaný s neomezenými SMS v síti. Pořídit lze nanejvýš 3 GB (+ 500 MB jako bonus v aplikaci), tento kombinovaný balíček vyjde na 349 Kč. Díky výši přednabitého kreditu stačí při jeho dobíjení prostřednictvím dobíjecího kuponu sáhnout po nižší ze dvou dostupných možností, tedy po kuponu s 250 korunami. Prvotní investice tak činí 450 Kč. Jenže v EU lze bez příplatku využít nanejvýš 5 GB dat, což je nejméně z uvedených případů síťových operátorů.

Dovolená bez pohádek a navigace? Nikoliv

Ačkoli vypadá situace poměrně bezvýchodně, tak není nutné hned věšet hlavu. V dovolenkových destinacích nejsou výjimkou nabídky místních operátorů určené právě především pro zahraniční turisty. V případě těch chorvatských jde o dlouholetou záležitost.

Není se čemu divit, Chorvatsko turismem žije. Místní mobilní operátoři se tak předhání, kdo nabídne co nejvíce za co nejméně. Samozřejmě je řeč o mobilních datech. Zdlouhavé shánění místních předplacenek? Kdepak, víceméně lze uspět již cestou do cíle na kterékoli čerpací stanici v Chorvatsku.

Zprvu upřesněme, že lze vybírat z nabídek hned čtyř poskytovatelů služeb: Hrvatski Telekom, A1, Tele 2 a také virtuála chorvatského Telekomu s názvem bonbon. Všichni přitom garantují rychlé datové přenosy na 4G síti. A na co tedy lákají? Především na nízkou cenu, pořádný datový balík lze totiž s chorvatskou předplacenkou pořídit již za v přepočtu 204 korun. Jenže pak je tu ještě jedno velké lákadlo: balíček neomezených mobilních dat. Prvotní náklady jsou pak sice o zhruba polovinu vyšší, ale v porovnání s případnou výší útraty u tuzemských operátorů stále zanedbatelné.

Týdenní neomezený datový balíček slibuje třeba předplacenka chorvatského Telekomu. Stojí 85 kun (cca 295 korun) slibuje, samotný balíček pak 80 kun (276 Kč). Pětikunový kredit tak lze využít na jiné služby. Při delším pobytu není potřeba de facto nic řešit, stačí si jen včas dobít kredit. Balíček se totiž po týdnu obnoví. SIM je možné zakoupit v prodejnách Telekomu, v síti čerpacích stanic INA, novinových stáncích Tisak či na pobočkách chorvatské pošty.

Týdenní neomezená data nabízí i operátor A1. Jeho turistická předplacenka vyjde na 80 kun, tedy v přepočtu na 276 korun. Oproti Telekomu je tedy o zhruba 20 korun levnější. Samotný kombinovaný balíček (kromě neomezených dat obsahuje i 100 minut/SMS na chorvatská čísla), který je na kartě již aktivovaný, stojí nicméně 75 kun (259 Kč). V případě dostatečného kreditu se balíček po týdnu obnoví. K dispozici je nicméně i denní balíček, který za poplatek ve výši 15 kun (52 korun) zajistí denní neomezené surfování. Při neplánovaném prodloužení pobytu o den dva tak není nutné pořizovat týdenní balíček. Předplacenku A1 lze kromě obchodů operátora sehnat i na čerpacích stanicích, v novinových stáncích či supermarketech a poštách po celém Chorvatsku.

Vývoj regulovaného cenového stropu pro roamingová data od 15. června 2017: 7,7 eur/1 GB

od 1. ledna 2018: 6 eur/1 GB

od 1. ledna 2019: 4,5 eura/1 GB

od 1. ledna 2020: 3,5 eura/1 GB

od 1. ledna 2021: 3 eura/1 GB

od 1. ledna 2022: 2,5 eura/1 GB Uvedené cenové stropy (velkoobchodní ceny za data) představují maximální příplatek, který mohou operátoři po daném datu účtovat při dosažení datového limitu, tedy datového objemu čerpatelného v EU bez příplatku. Operátor musí o povoleném objemu dat v rámci roamingu za domácích podmínek jasně informovat.

Kdo hledí především na cenu, ohlédne se jistě po zbývající dvojici chorvatských operátorů. Například u Tele2 si lze stále dostatečně velký datový objem zajistit za 59 kun. Za v přepočtu 204 korun je k mání celkem 10 GB dat a k tomu 200 minut do všech chorvatských sítí. Tyto služby vyjdou na 49 kun (169 Kč), deset kun tedy zůstává na kartě jako přednabitý kredit. Dostupnost turistické předplacenky Tele2 je podobná jako u předchozích možností, neuspějete jen na poštovních pobočkách.

Nabídka virtuálního operátora bonbon se zdá být na samém chvostu. Turisty totiž láká přednostně na předplacenku s měsíčním 7GB balíčkem, za který si účtuje 60 kun (207 Kč). Oproti Tele2 tak za mírný příplatek nabízí o téměř čtvrtinu méně dat. Ovšem při procházení aktuální nabídky tohoto operátora narážíme na speciální akci, kdy do 30. září dává i týdenní neomezená data. Rozdíl je přitom pouhých 10 kun, neomezeně surfovat tak s bonbonem lze za v přepočtu 242 korun. Rázem je tedy nejvýhodnější volbou pro všechny, koho zaujala vidina neomezených dat.

S dvousimkovým smartphonem či tabletem máte vyhráno

Fakt, že se o dovolené v Chorvatsku není nutné ohlížet na množství spotřebovaných mobilních dat, je jen jednou stránkou mince. Shánění místní SIM nezabere téměř žádný čas navíc, vesměs se po ní postačí poptat při tankování. Jenže je nutné počítat s tím, že SIM je potřeba i někam vložit. Kdo má dvousimkový smartphone, má vesměs vyhráno.

Kartu chorvatského operátora pojme druhý slot pro SIM, v nastavení telefonu ji je nicméně ještě nutné zvolit jako výchozí pro datové služby. Dilema budou řešit uživatelé telefonů s hybridním slotem (SIM + SIM/microSD), v němž třeba vzhledem k malému vnitřnímu úložišti používají paměťovou kartu. Stejně tak ti, kdo používají naráz dvě SIM (např. soukromá a služební).

Řešení jsou tři. První cestou je přibalení ještě jednoho smartphonu, který bude využíván jen s místní SIM. Pokud jste v minulosti nějaký starší model odložili do šuplíku třeba na horší časy, pak je ideální čas jej najít. V opačném případě nemá telefon smysl pořizovat. Máte tablet se slotem na SIM? Pak jej přibalte s sebou a máte vyhráno. Nic z předchozího není reálné? Pak nezbývá nic jiného, než druhý ze slotů uvolnit právě pro chorvatskou SIM. Touto cestou se budou muset vydat i uživatelé, jejichž telefony mají pouze jeden slot (například iPhony).

Pozor ovšem, kam si původní SIM odkládáte. Jistě nechcete ještě z dovolené volat operátorovi kvůli blokaci služeb a po návratu pak jako první zamířit do prodejny operátora vyřizovat si novou SIM.

Nechce se vám nic z výše uvedeného řešit? Pak nezbývá jiná možnost, než děti zabavit jiným způsobem, anebo si s předstihem vytvořit dostatečně objemnou filmotéku, kterou si před odjezdem uložíte do smartphonu/tabletu či na přenosný externí disk.