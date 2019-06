Datová spotřeba v mobilech bude více než šestinásobná, odhaduje Ericsson

17:19 , aktualizováno 17:19

Průměrný uživatel smartphonu v západní Evropě a Severní Americe do pěti let spotřebuje měsíčně 50 GB dat. Podle studie společnosti Ericsson to může být ovšem i více: až 200 GB za měsíc. Hlavním důvodem bude zvýšená konzumace videí ve vysokém rozlišení.