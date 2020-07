Bude čtvrtý mobilní operátor z Rakouska? Tamní A1 se zajímá o aukci

Hledání čtvrtého mobilního operátora, který by měl podle záměru státu vzejít z chystané aukce frekvencí pro 5G sítě, se v Česku trochu protahuje. V rámci těchto průtahů poněkud překvapivě projevil zájem o to stát se čtvrtým operátorem i energetický gigant ČEZ. Zájem nejprve potvrdil místopředseda představenstva firmy Pavel Cyrani, později o něm mluvil i generální ředitel skupiny Daniel Beneš.

Ten opakovaně hovořil i o tom, že skupina, která v současnosti provozuje vlastního virtuálního operátora, hledá pro případné budování mobilního operátora partnera. Firma má sice vlastní optické sítě, které by výstavbu plnohodnotného pokrytí velmi usnadnily, na druhou stranu zkušenosti se samotnou bezdrátovou mobilní technologií má ČEZ nulové, tady by se zkušený partner hodil. Už tehdy se spekulovalo o tom, že by se mohl ČEZ v aukci spojit s některým z mezinárodních operátorů, který zatím v Česku nepůsobí – například skupinou Orange, padlo také jméno rakouského operátora A1.

A právě A1 Telekom Austria podal připomínky k zatím poslední podobě zadávací dokumentace aukce. Přitom předchozích konzultací se operátor A1 neúčastnil, takže se zdá, že pozornost k aukci zaměřil až nyní. „Pochopte prosím, že nekomentujeme spekulace z trhu ani záležitosti týkající se aukce frekvencí,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz Livia Dandrea-Böhm, tisková mluvčí rakouského operátora.

Připomínky společnosti A1 jsou velmi stručné a týkají se především doby držení přídělu frekvencí a platby za příděl. A1 argumentuje tím, že obzvlášť v nadcházejícím ekonomicky nejistém období je příděl frekvencí v pásmu 700 MHz na 15 let a 3,5 GHz na 12 let vzhledem k vysokým investicím, které musí operátor vynaložit, příliš krátký. Operátor by si tedy přál prodloužení platnosti přídělu, a to ideálně na 20 nebo na 15 let, v obou případech s možností snadného prodloužení o dalších 5 let. Zároveň A1 argumentuje, že by měl úřad dát účastníkům aukce možnost vydražené frekvence splácet po dobu 5–10 let, namísto jednorázové platby, která je vyžadována.

Tyto připomínky jsou mezi dalšími poměrně ojedinělé (i když splátky navrhují i další subjekty) a je zvláštní, že se A1 nepouští do dalších sporných částí dokumentace. To může značit dvě věci – podání připomínek je opravdu jen čistě z jakéhosi zájmu, nebo je firma domluvena na spolupráci s jiným subjektem, který k aukci podal připomínky podstatně výraznějšího rozsahu.

Kromě spolupráce s ČEZem by připadalo v úvahu například i partnerství s dalšími zájemci, jako jsou Nordic Telecom nebo Sazka, kteří jsou za kandidáty na čtvrtého operátora označováni už delší dobu a podávají připomínky od samotného úvodu řešení aukce. David Voska z Nordic Telecomu ale pro iDNES.cz spolupráci s rakouským operátorem vyvrátil a Sazka byla ve stávajícím kole konzultace ve svých připomínkách až nečekaně stručná.