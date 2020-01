Těmto zkrášlujícím aplikacím se vyhněte. Vaše data jsou v ohrožení

Mají sice až stovky milionů stažení, podle analytické společnosti Cybernews se nicméně mobilní uživatelé toužící po „lepším já“ jejich instalací vystavují minimálně riziku masivního zobrazování nevyžádaných reklam. Mnohem větší hrozbou je však špehování jejich aktivity či vystavení osobních dat všanc podvodníkům. Kromě toho zkrášlující aplikace rovněž přesměrovávají na phishingové weby.

Takzvané „beauty“ aplikace totiž podle analytiků velmi často vyžadují přístup k systémovým částem, které nejsou potřebné k jejich fungování. Zaměřili se proto na aplikace, které jim Google Play nabídl po zadání klíčového slova „beauty camera“. Zajímali se přitom nejen o to, jaké systémové přístupy daná aplikace vyžaduje, ale také odkud pochází její vývojáři a zda byli někdy v minulosti spojováni s rizikem malwaru.

Při své analýze zjistili, že u více než poloviny (16) z celkem třiceti aplikací, které byly vyhodnoceny jako rizikové (viz tabulka pod textem), pocházejí vývojáři z Hongkongu nebo Číny. Překvapením byla například aplikace Beauty Camera od vývojáře Phila AppStore, ta totiž spouštěla fotoaparát, aniž by si k němu vyžádala přístup podmíněný souhlasem uživatele. Analytici rovněž pojali podezření, že minimálně tři ze zdánlivě samostatných vývojářů patří do jedné velké skupiny, která byla dříve spojována s šířením škodlivých aplikací obsahujících trojského koně.

Mimo jiné zjistili, že prověřované zkrášlovací aplikace požadují až sedm (v průměru pět) nebezpečných přístupů k systémovým funkcím, které nejsou pro jejich fungování vůbec potřeba. Patří mezi ně například nahrávání zvuku či GPS. Překvapením pro analytiky byla v tomto ohledu jedna aplikace: vyžaduje totiž neuvěřitelných 40 přístupů.

K čemu všemu rizikové aplikace vyžadují přístup:

jedna aplikace chce přistupovat k seznamu kontaktů

13 aplikací požaduje přístup k lokalizačním údajům GPS

10 aplikací chce údaje o lokalizaci prostřednictvím mobilní sítě

23 aplikací požaduje přístup k mikrofonu

30 aplikací požaduje přístup k úložišti pro ukládání dat

29 aplikací požaduje přístup k fotoaparátu

29 aplikací chce číst soubory v zařízení

Analytici byli zaskočeni také faktem, že za první nabízenou aplikací obchodem Googlu stojí čínský vývojář Meitu. V minulosti byl totiž opakovaně podezřelý ze šíření malwaru, zároveň porušoval zásady Googlu, co se zobrazování reklamy týče, a byl obviněn z neoprávněného shromažďování uživatelských dat na čínských serverech a jejich prodeje. Přitom aplikace BeautyPlus - Easy Photo Editor & Selfie Camera má podle analytiků 300 milionů instalací (nám Google Play ukazuje „jen“ přes 100 milionů stažení).

Podobný „škraloup“ má i vývojář iJoysoft, jehož aplikace se rovněž objevila ve výběru aplikačního obchodu Googlu. Spojován je totiž s agresivní reklamou. Bez poskvrny není například ani aplikace, za kterou stojí Lyrebird Studio – uživatelům zobrazuje reklamy s pornografickou tematikou, odkazuje je na phishingové stránky anebo shromažďuje jejich fotografie.

Znepokojujícím faktem je, že aplikace, které analytická společnost Cybernews prověřovala a označila je za nebezpečné, mají dohromady téměř 1,4 miliardy stažení. Analytici proto důrazně vyzývají, aby se uživatelé takových, víceméně nepodstatných aplikací od často neznámých vývojářů stranili. Pokud je již používají, měli by je ve vlastním zájmu odinstalovat.

Podotýkají, že zkrášlovací aplikace nejsou nepostradatelné a jejich používání za riziko ztráty soukromých dat nestojí. Pokud se však některý z mobilních uživatelů bez softwarového vylepšování sebe sama neobejde, pak doporučují používat podobné funkce v rámci ověřených aplikací jako Snapchat, Messenger či Instagram, u nichž je jasnější vlastnická struktura.