Pozor, co si stahujete do mobilu. Aplikace mohou škodit a donášet

Je to vážně zábava. Nebohému jedinci na fotce přidáte psí uši, kočičí vousy nebo mu nastavíte predikce stárnutí. I tak lze nahlížet na prográmky pro automatické upravování tváří. Jenže právě na takové fotografie se zaměřovala neblaze proslulá aplikace FaceApp. Výměnou za podobu svého o pár let staršího či mladšího obličeje odevzdávali uživatelé aplikace aktuální portréty do rukou ruských vývojářů (více viz Internet šílí z aplikace, která vás ukáže jako starce. Může to mít háček).