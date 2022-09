Šetří stát i firmy, ty hledají vlastní zdroje energie

Téma úspor energií řeší firmy bez ohledu na velikost i státní správa. „Vláda v červenci projednala manuál, který má orgánům státní správy sloužit jako návod, jak dosáhnout snížení spotřeby energií. Manuál vychází z opatření, která již na začátku letošního roku přijalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort díky tomu během letošní topné sezony dosáhl v hlavní budově v ulici Na Františku úspor zhruba 24 procent u plynu a 20 procent u elektřiny,“ uvedl Marek Vošahlík, vedoucí tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Jde o soubor úsporných opatření, kam patří každodenní monitoring spotřeby, snížení teploty na chodbách a sociálních zařízeních o tři stupně, snížení teploty v kancelářích o 1,5 stupně, snížení teploty teplé užitkové vody, snížení počtu elektrospotřebičů – konkrétně chladniček, vypnutí slavnostního osvětlení v noci, výměna úsporných svítidel v kopuli, úsporné osvětlení v garážích a instalace automatických stmívačů a pohybových čidel u osvětlení na chodbách a schodištích.

Jak získat lepší přehled o spotřebě energie

Podle Marka Vošahlíka platí obecně bez ohledu na odvětví, ve kterém je firma aktivní, že je vhodné si pro začátek nechat zpracovat energetický audit a zvážit zavedení energetického managementu. To pomůže získat lepší přehled o spotřebě energie a informace, kde konkrétně ušetřit a poté jak s takovými informacemi naložit.

Pro sektor živnostníků a malých podnikatelů má MPO připravený manuál pro dosahování energetických úspor v budovách. „Pokud jde o jednotlivá energeticky úsporná opatření, nelze opomenout optimální nastavení systémů vytápění a chlazení, efektivní využívání spotřebičů a instalaci úsporných žárovek. Neméně důležité je osvojení si energeticky úsporného chování ze strany všech zaměstnanců a představitelů firmy,“ vyjmenoval Marek Vošahlík s tím, že nákladnější, zato ještě efektivnější cestou snížení energetické náročnosti je komplexní renovace budov spočívající v zateplení obálky, výměně oken, instalaci energeticky účinného zdroje vytápění nebo investice do efektivnějších strojů. Zároveň se podle něj vyplatí využít bezplatných služeb energetických konzultačních a informačních středisek.

Úspory energie ve firmách bude ministerstvo průmyslu a obchodu podporovat. Vyhlásilo první výzvu v aktivitě Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro malé a střední podniky, ale i velké podniky je připraveno celkem 10 miliard korun. Žádosti o podporu už je možné podávat. Na projekt lze získat dotaci ve výši až 200 milionů korun.

Vyhlášena byla i výzva, která podpoří větrné elektrárny. „Věříme, že ze strany podnikatelů bude poptávka po projektech na úspory energie vysoká a že realizace výzvy přispěje ke zvýšení odolnosti podnikatelů vůči růstu cen energií, ale i k naplnění klimaticko-energetických cílů České republiky, jako je například naplnění cíle úspor podle evropské směrnice o energetické účinnosti,“ řekl náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

Žádosti o podporu se budou přijímat do 30. listopadu 2023. Zájemci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací projektu.

Poptávka firem a institucí vzrostla o 250 procent

Že úspory a zdroje energie už firmy řeší, potvrzují data společnosti SSI Energy. Z nich vyplývá, že mezi firmami roste zájem o fotovoltaiku, bioplynové stanice či hybridní systémy. Poptávka se začala zvedat už počátkem roku, poslední tři měsíce roste nejvíce. Firmy chtějí audity, kalkulace a technické konzultace. Jde o firmy a instituce všeho druhu, nejen průmyslové a výrobní společnosti, které patřily mezi hlavní zákazníky ještě před vypuknutím energetické krize.

„Za poslední tři měsíce vzrostla poptávka firem a institucí napříč obory meziročně o 250 %. Obracejí se nás zejména s konzultacemi ekonomické výhodnosti zamýšlených změn, vytvoření kalkulací či přímo s poptávkou těchto realizací. Mnoho z nich se v aktuální situaci rozhodlo pro vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny. Firmy tak nynější situaci využívají k celkové modernizaci a přechodu na efektivnější systémy energetického managementu,“ uvedl Jiří Vágner, předseda představenstva SSI Energy, která se zaměřuje na projekci, výstavbu a provoz energetických zařízení.

Mezi řešení, pro něž se mnoho firem aktuálně rozhodlo a chtějí je co nejdříve realizovat, patří instalace solárních elektráren. Stále častější je také využití biomasy k výrobě elektrické energie. „Pozorujeme i růst zájmu firem o výrobu elektrické energie z bioplynu a biomasy. Bioplynky se rozšiřují již relativně dlouho, ale současná situace tento zdroj elektrické energie staví pro firmy do zcela jiného světla. Navíc se, podobně jako u fotovoltaických elektráren, jedná o environmentálně příznivé řešení, které hraje do karet v současném trendu udržitelnosti,“ podotkl Jiří Vágner.

Odpadní nebo účelově pěstovaná biomasa

Využívání biomasy podle něj lze považovat za obnovitelné a environmentálně příznivé, záleží na konkrétních případech a realizaci. K dispozici je dnes více druhů využitelné biomasy, odpadní z různých druhů zemědělské i průmyslové produkce nebo účelově pěstované s cílem následného zisku energie. Proces výroby energie probíhá zpravidla spalováním biomasy v tepelné elektrárně. Řešením je také anaerobní fermentace za přesně řízených podmínek, kdy působením mikroorganismů dochází k přeměně organické hmoty na bioplyn, jenž se následně využije pro pohon motorového agregátu a výrobu elektřiny a tepla.

V kurzu jsou nyní hybridní systémy

Mnoho firem se rozhodlo pro solární elektrárnu.

„Roste také zájem o sofistikované systémy energetického managementu s využitím kombinovaných energetických řešení, která zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Jde o takzvané hybridní systémy, které zajišťují vysokou úroveň účinnosti a umožňují spojení s obnovitelnými zdroji energie,“ doplnil Jiří Vágner a pokračuje: „Často využívaným řešením v oblasti vytápění je aktuálně kombinace tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem nebo kondenzačního kotle se solárním termickým článkem. Nyní jsou napříč segmenty stále populárnější fotovoltaiky v kombinaci s tepelným čerpadlem a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecí stanice pro elektromobily.